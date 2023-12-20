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https://sputnikarabic.ae/20231220/تونس-تدشن-صرحا-احتفاء-بالمرأة-الفلسطينية-1084281846.html
تونس تدشن صرحا احتفاء بالمرأة الفلسطينية
تونس تدشن صرحا احتفاء بالمرأة الفلسطينية
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية تدشين "مجسم فلسطين" أمام السفارة الفلسطينية في تونس. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T06:39+0000
2023-12-20T06:39+0000
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ولفتت وسائل إعلام تونسية أن تدشين تمثال "مجسّم فلسطين" أمام السفارة الفلسطينية في تونس جاء تكريمًا لصمود وصبر المرأة الفلسطينية.والتمثال الذي تم تدشينه يجسد المرأة الفلسطينية مرفوعة الرأس.
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العالم العربي, نادي الفيديو
العالم العربي, نادي الفيديو

تونس تدشن صرحا احتفاء بالمرأة الفلسطينية

06:39 GMT 20.12.2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik . Mariam.Gadera
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية تدشين "مجسم فلسطين" أمام السفارة الفلسطينية في تونس.
ولفتت وسائل إعلام تونسية أن تدشين تمثال "مجسّم فلسطين" أمام السفارة الفلسطينية في تونس جاء تكريمًا لصمود وصبر المرأة الفلسطينية.
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والتمثال الذي تم تدشينه يجسد المرأة الفلسطينية مرفوعة الرأس.
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