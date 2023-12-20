https://sputnikarabic.ae/20231220/تونس-تدشن-صرحا-احتفاء-بالمرأة-الفلسطينية-1084281846.html
تونس تدشن صرحا احتفاء بالمرأة الفلسطينية
تونس تدشن صرحا احتفاء بالمرأة الفلسطينية
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية تدشين "مجسم فلسطين" أمام السفارة الفلسطينية في تونس. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T06:39+0000
2023-12-20T06:39+0000
2023-12-20T06:39+0000
العالم العربي
نادي الفيديو
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ولفتت وسائل إعلام تونسية أن تدشين تمثال "مجسّم فلسطين" أمام السفارة الفلسطينية في تونس جاء تكريمًا لصمود وصبر المرأة الفلسطينية.والتمثال الذي تم تدشينه يجسد المرأة الفلسطينية مرفوعة الرأس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, نادي الفيديو
العالم العربي, نادي الفيديو
تونس تدشن صرحا احتفاء بالمرأة الفلسطينية
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية تدشين "مجسم فلسطين" أمام السفارة الفلسطينية في تونس.
ولفتت وسائل إعلام تونسية أن تدشين تمثال "مجسّم فلسطين" أمام السفارة الفلسطينية في تونس جاء تكريمًا لصمود وصبر المرأة الفلسطينية.
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والتمثال الذي تم تدشينه يجسد المرأة الفلسطينية مرفوعة الرأس.