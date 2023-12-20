https://sputnikarabic.ae/20231220/جنرال-أوكراني-متقاعد-يشكو-من-فتك-المسيرات-الروسية-بقوات-كييف--1084308700.html
جنرال أوكراني متقاعد يشكو من فتك المسيرات الروسية بقوات كييف
جنرال أوكراني متقاعد يشكو من فتك المسيرات الروسية بقوات كييف
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن الطائرات الروسية المسيرة تدمر على الفور كل المعدات الأوكرانية التي تقترب من خط المواجهة. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T14:46+0000
2023-12-20T14:46+0000
2023-12-20T14:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كريفونوس، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "في العديد من قطاعات الجبهة، لا تذهب المعدات إلى خط المواجهة، لأنه بمجرد ظهورها على مسافة 3 إلى 4 كيلومترات من خط المواجهة، تتعرض على الفور لهجوم بطائرات دون طيار روسية".واعترف كريفونوس أيضًا بتفوق أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، وأعرب عن غضبه لأن أوكرانيا لا تنتج أنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بها.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، بأن خسائر أوكرانيا في سياق "هجومها المضاد" بلغت، منذ 4 يونيو/ حزيران الماضي، 159 ألف عسكري و121 طائرة و766 دبابة بما في ذلك 37 دبابة من طراز "ليوبارد".وأكد شويغو أنه تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر من حقول الألغام على كامل خط المواجهة مع العدو بطول يزيد عن 2000 كيلومتر، وعمق الألغام يصل إلى 600 متر.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231220/إعلام-يتحدث-عن-تفوق-ناري-روسي-حاسم-في-أوكرانيا-1084304150.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
جنرال أوكراني متقاعد يشكو من فتك المسيرات الروسية بقوات كييف
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن الطائرات الروسية المسيرة تدمر على الفور كل المعدات الأوكرانية التي تقترب من خط المواجهة.
وقال كريفونوس، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "في العديد من قطاعات الجبهة، لا تذهب المعدات إلى خط المواجهة، لأنه بمجرد ظهورها على مسافة 3 إلى 4 كيلومترات من خط المواجهة، تتعرض على الفور لهجوم بطائرات دون طيار روسية".
وأضاف: "في بعض المناطق يصل إلى 8 كيلومترات، هذه هي الحقائق".
واعترف كريفونوس أيضًا بتفوق أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، وأعرب عن غضبه لأن أوكرانيا لا تنتج أنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بها.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، بأن خسائر أوكرانيا في سياق "هجومها المضاد" بلغت، منذ 4 يونيو/ حزيران الماضي، 159 ألف عسكري و121 طائرة و766 دبابة بما في ذلك 37 دبابة من طراز "ليوبارد".
وأكد شويغو أنه تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر من حقول الألغام على كامل خط المواجهة مع العدو بطول يزيد عن 2000 كيلومتر، وعمق الألغام يصل إلى 600 متر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.