https://sputnikarabic.ae/20231220/حارس-الازدهار-معلومات-عن-العملية-وأهدافها-ورد-أنصار-الله-1084312818.html
"حارس الازدهار".. معلومات عن العملية وأهدافها ورد "أنصار الله"
"حارس الازدهار".. معلومات عن العملية وأهدافها ورد "أنصار الله"
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنه تم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار"... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T17:01+0000
2023-12-20T17:01+0000
2023-12-20T17:01+0000
انفوجرافيك
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وقال أوستن إنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشأت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها، والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".وتوعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية برد عسكري غير مسبوق على أي عملية ضدها، كما تعهدت بمواصلة استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل أيا كانت جنسيتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"حارس الازدهار".. معلومات عن العملية وأهدافها ورد "أنصار الله"
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنه تم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار" لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
وقال أوستن إنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشأت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها، والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".
وتوعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية برد عسكري غير مسبوق على أي عملية ضدها، كما تعهدت بمواصلة استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل أيا كانت جنسيتها.