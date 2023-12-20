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https://sputnikarabic.ae/20231220/حارس-الازدهار-معلومات-عن-العملية-وأهدافها-ورد-أنصار-الله-1084312818.html
"حارس الازدهار".. معلومات عن العملية وأهدافها ورد "أنصار الله"
"حارس الازدهار".. معلومات عن العملية وأهدافها ورد "أنصار الله"
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنه تم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار"... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T17:01+0000
2023-12-20T17:01+0000
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وقال أوستن إنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشأت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها، والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".وتوعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية برد عسكري غير مسبوق على أي عملية ضدها، كما تعهدت بمواصلة استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل أيا كانت جنسيتها.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"حارس الازدهار".. معلومات عن العملية وأهدافها ورد "أنصار الله"

17:01 GMT 20.12.2023
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صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنه تم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار" لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
حارس الازدهار.. معلومات عن العملية وأهدافها ورد أنصار الله - سبوتنيك عربي
وقال أوستن إنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشأت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها، والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".
وتوعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية برد عسكري غير مسبوق على أي عملية ضدها، كما تعهدت بمواصلة استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل أيا كانت جنسيتها.
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