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"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T00:52+0000
2023-12-20T00:53+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية أمس الثلاثاء، إنه قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مستوطنة يفتاح ‌‏(قرية قدس اللبنانية ‏المحتلة) بالقذائف ‏المدفعية وموقع ‏المطلة وحقق فيهما إصابات مؤكدة.وأضاف البيان أن مقاتلي حزب الله قصفوا دبابة "ميركافا" إسرائيلية قرب موقع المالكية بالأسلحة ‏المناسبة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح ومن ‏فيها.وذكرت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الطيبة، والأطراف الجنوبية الغربية لبلدة محيبيب، وأطراف بلدة ميس الجبل، بالإضافة إلى قصف وادي العصافير وتل الحمامص، كما قصف مساء أمس الثلاثاء أطراف بلدة حولا_ في الفلاوات في جنوب لبنان.في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع في جنوب لبنان قال إنها تابعة لحزب الله، ردا على إطلاق قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية ست قذائف صاروخية أطلقت من داخل لبنان لتقوم طائرة تابعة لسلاح الجو باستهداف منصة الإطلاق وخلية المخربين التي نفذت عملية الإطلاق".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على مبنى استخدمته قوات حزب الله في هجومها على الأراضي الإسرائيلية.وتابع الجيش الإسرائيلي وفق البيان "أسفر الاعتداء على موقع جيش الدفاع في منطقة ملكيا في وقت سابق اليوم عن إصابة جنديين في الاحتياط بجروح متوسطة".هذا، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20231219/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مواقع-تابعة-لحزب-الله-جنوب-لبنان-1084279595.html
https://sputnikarabic.ae/20231218/فرنسا-تحذر-لبنان-من-تداعيات-الدخول-في-أي-صراع-محتمل-ضد-إسرائيل-1084249903.html
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لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, غزة, قطاع غزة
لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, غزة, قطاع غزة

"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

00:52 GMT 20.12.2023 (تم التحديث: 00:53 GMT 20.12.2023)
© Sputnik . ABDELKADERALBAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية أمس الثلاثاء، إنه قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مستوطنة يفتاح ‌‏(قرية قدس اللبنانية ‏المحتلة) بالقذائف ‏المدفعية وموقع ‏المطلة وحقق فيهما إصابات مؤكدة.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان
أمس, 22:52 GMT
وأضاف البيان أن مقاتلي حزب الله قصفوا دبابة "ميركافا" إسرائيلية قرب موقع المالكية بالأسلحة ‏المناسبة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح ومن ‏فيها.
وذكرت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الطيبة، والأطراف الجنوبية الغربية لبلدة محيبيب، وأطراف بلدة ميس الجبل، بالإضافة إلى قصف وادي العصافير وتل الحمامص، كما قصف مساء أمس الثلاثاء أطراف بلدة حولا_ في الفلاوات في جنوب لبنان.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع في جنوب لبنان قال إنها تابعة لحزب الله، ردا على إطلاق قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية ست قذائف صاروخية أطلقت من داخل لبنان لتقوم طائرة تابعة لسلاح الجو باستهداف منصة الإطلاق وخلية المخربين التي نفذت عملية الإطلاق".
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال اللقاء مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
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وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على مبنى استخدمته قوات حزب الله في هجومها على الأراضي الإسرائيلية.
وتابع الجيش الإسرائيلي وفق البيان "أسفر الاعتداء على موقع جيش الدفاع في منطقة ملكيا في وقت سابق اليوم عن إصابة جنديين في الاحتياط بجروح متوسطة".
هذا، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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