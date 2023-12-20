https://sputnikarabic.ae/20231220/خبير-الصحفي-ضحية-تقاعس-المنظمات-الدولية-1084309261.html
خبير: الصحفي ضحية تقاعس المنظمات الدولية
خبير: الصحفي ضحية تقاعس المنظمات الدولية
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T15:00+0000
2023-12-20T15:00+0000
2023-12-20T15:00+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الصحفي ضحية تقاعس المنظمات الدولية
خبير: الصحفي ضحية تقاعس المنظمات الدولية
"اليونيسكو" تعلن تضاعف عدد الضحايا الصحفيين في مناطق النزاع.وهو ما قال عنه عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة: إسرائيل تدعو حماس لهدنة وصفقة تبادل أسرى. وهو ما قال عنه مدير مركز حريات للدراسات الدكتور حلمي الأعرج:بدورها، قالت أستاذة العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي الدكتورة دلال صائب عريقات:زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا ليست مدعوة للانضمام إلى حلف الناتو. ويقول المتخصص في شؤون الأمن القومي الروسي الدكتور محمد سيف الدين، لبرنامجنا:الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار بشأن مكافحة تمجيد النازية بكافة أشكالها. ويقول عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد في حديث لبرنامجنا:وصول دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين إلى روسيا ممن هربوا من الحرب في قطاع غزة. وقال الدكتور محمود شبات الذي كان يعمل في مستشفى شهداء الأقصى:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: الصحفي ضحية تقاعس المنظمات الدولية
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
"اليونيسكو" تعلن تضاعف عدد الضحايا الصحفيين في مناطق النزاع.وهو ما قال عنه عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة:
"المنظمات الدولية بما فيها اليونيسكو أصبحت توثق أعداد الصحافيين، لكن عندما يتم الرجوع إلى وضع آليات لحمايتهم تتنصل تلك المنظمات، لذلك أصبح الصحفي ضحية تقاعس هذه المنظمات عن تأدية دورها في الحماية والمعاقبة ووضع آلية حقيقية للتبليغ".
إسرائيل تدعو حماس لهدنة وصفقة تبادل أسرى. وهو ما قال عنه مدير مركز حريات للدراسات الدكتور حلمي الأعرج:
"لا هدنة قبل إيقاف كامل لإطلاق النار، وطلب إسرائيل للهدنة يدل على صلابة موقف المقاومة وعدم إعطاء الفرصة للقضاء على كل من في قطاع غزة، وعجز الاحتلال عن تحرير أسراه بل قتلهم، والضغوط من قبل عائلات الأسرى الذين اعتصموا أمام مبنى وزارة الدفاع وأضربوا عن الطعام".
بدورها، قالت أستاذة العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي الدكتورة دلال صائب عريقات:
"لدينا خياران في المسار التفاوضي الأول يتحدث عن إطلاق سراح الأسرى مع وقف مؤقت لإطلاق النار، والثاني الذي تتبناه المقاومة بشكل واضح وهو إطلاق الأسرى مقابل وقف دائم لإطلاق النار، نأمل أن ينجح المسار الثاني وتتم المحافظة عليه من قبل الدول الوسيطة بعد محادثات القاهرة".
زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا ليست مدعوة للانضمام إلى حلف الناتو. ويقول المتخصص في شؤون الأمن القومي الروسي الدكتور محمد سيف الدين، لبرنامجنا:
"كان واضحا منذ بداية هذه الأحداث في روسيا، أي عام 2014، حين دُفعت أوكرانيا للمواجهة مع روسيا، بأن حلف الناتو كان يريد استخدام كييف في مواجهة روسيا، وليس متحمسا بشكل حاسم لمسألة انضمامها، إلا إذا تمت من دون كلفة عالية، وهذا الأمر لم تسمح به روسيا من خلال تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة هناك".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار بشأن مكافحة تمجيد النازية بكافة أشكالها. ويقول عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد في حديث لبرنامجنا:
"نحن نرى بأم العين بأن هناك صعود لكل حركات التطرف والنازية خاصة في الغرب، وما يفضي إلى صعود حركات نازية، وهذا الأمر فيه خطر حقيقي على السلم العالمي، وكان لا بد من الدفع باتخاذ قرارات أممية لمكافحة وباء النازية".
وصول دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين إلى روسيا ممن هربوا من الحرب في قطاع غزة. وقال الدكتور محمود شبات الذي كان يعمل في مستشفى شهداء الأقصى:
"الوضع كارثي الحرب على الأطفال والنساء والبنى التحتية التي تدمرت بشكل شبه كامل والكوادر الطبية انهارت، والمرضى بالمئات في المستشفى وفي الشوارع والممرات والخيم حول المستشفى ويصعب تأمين المتطلبات لهم والأدوية لذلك يتم تخريجهم قبل علاجهم تماما".
التفاصيل في الملف الصوتي...