https://sputnikarabic.ae/20231220/خبير-الصحفي-ضحية-تقاعس-المنظمات-الدولية-1084309261.html

خبير: الصحفي ضحية تقاعس المنظمات الدولية

خبير: الصحفي ضحية تقاعس المنظمات الدولية

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T15:00+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: الصحفي ضحية تقاعس المنظمات الدولية خبير: الصحفي ضحية تقاعس المنظمات الدولية

"اليونيسكو" تعلن تضاعف عدد الضحايا الصحفيين في مناطق النزاع.وهو ما قال عنه عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة: إسرائيل تدعو حماس لهدنة وصفقة تبادل أسرى. وهو ما قال عنه مدير مركز حريات للدراسات الدكتور حلمي الأعرج:بدورها، قالت أستاذة العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي الدكتورة دلال صائب عريقات:زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا ليست مدعوة للانضمام إلى حلف الناتو. ويقول المتخصص في شؤون الأمن القومي الروسي الدكتور محمد سيف الدين، لبرنامجنا:الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار بشأن مكافحة تمجيد النازية بكافة أشكالها. ويقول عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد في حديث لبرنامجنا:وصول دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين إلى روسيا ممن هربوا من الحرب في قطاع غزة. وقال الدكتور محمود شبات الذي كان يعمل في مستشفى شهداء الأقصى:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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