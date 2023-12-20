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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231220/خبير-عسكري-روسي-يفضح-تخزين-نظام-كييف-للسلاح-في-المباني-السكنية-1084281697.html
خبير عسكري روسي يفضح تخزين نظام كييف للسلاح في المباني السكنية
خبير عسكري روسي يفضح تخزين نظام كييف للسلاح في المباني السكنية
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتشكيل مستودعات للذخيرة في منطقة مدينة تشاسوف يار التي تسيطر عليها كييف... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T06:18+0000
2023-12-20T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مارتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في مدينة تشاسوف يار (بالقرب من أرتيوموفسك)، تم اكتشاف إمداد قذائف الناتو لمستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية".وأكد الخبير العسكري أن القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تشكيل مستودعات في هذه المنطقة، تهمل سلامة سكان هذه المناطق، موضحا أن "المستودعات تقع بالقرب من المباني السكنية الخاصة، وكذلك في أقبية المباني السكنية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231220/إعلام-الولايات-المتحدة-تخلت-عن-أوكرانيا-في-الأمم-المتحدة-1084281245.html
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روسيا

خبير عسكري روسي يفضح تخزين نظام كييف للسلاح في المباني السكنية

06:18 GMT 20.12.2023 (تم التحديث: 06:29 GMT 20.12.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتشكيل مستودعات للذخيرة في منطقة مدينة تشاسوف يار التي تسيطر عليها كييف في منطقة أرتيوموفسك.
وقال مارتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في مدينة تشاسوف يار (بالقرب من أرتيوموفسك)، تم اكتشاف إمداد قذائف الناتو لمستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية".
وأكد الخبير العسكري أن القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تشكيل مستودعات في هذه المنطقة، تهمل سلامة سكان هذه المناطق، موضحا أن "المستودعات تقع بالقرب من المباني السكنية الخاصة، وكذلك في أقبية المباني السكنية".
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الولايات المتحدة "تخلت" عن أوكرانيا في الأمم المتحدة
05:25 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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