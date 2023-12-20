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https://sputnikarabic.ae/20231220/خبير-عسكري-يمني-يكشف-لـسبوتنيك-جاهزية-واستعداد-أنصار-الله-للمشاركة-المباشرة-في-حرب-غزة-1084311979.html
خبير عسكري يمني يكشف لـ"سبوتنيك" جاهزية واستعداد "أنصار الله" للمشاركة المباشرة في حرب غزة
خبير عسكري يمني يكشف لـ"سبوتنيك" جاهزية واستعداد "أنصار الله" للمشاركة المباشرة في حرب غزة
أكد العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني (صنعاء)، أن "الجيش أعلن التعبئة العامة والجاهزية للذهاب إلى فلسطين لنصرة غزة، منذ منتصف نوفمبر/تشرين... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T17:01+0000
2023-12-20T17:01+0000
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وقال راشد، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "القائد عبد الملك الحوثي، أعلن منذ منتصف الشهر الماضي، حالة التعبئة والجاهزية للتحرك إلى فلسطين المحتلة، واليوم جدد تلك الدعوة بعد أن تمادى العدوان الصهيوني في حرب الإبادة التي يشنها على الأطفال والنساء، بعد فشله الذريع في الوقوف بوجه المقاومة في قطاع غزة المحاصر، منذ سنوات".وتابع راشد أن "الحوثي طلب من دول جوار فلسطين، أن تفتح الحدود أمام مئات الآلاف من المقاتلين اليمنيين للوقوف بجوار أشقائهم في قطاع غزة، وأنه على الأشقاء في دول جوار فلسطين أن يجربونا، وكرر السيد عبد الملك الحوثي، اليوم بأن صنعاء طلبت من الدول المحيطة السماح للمقاتلين اليمنيين بالدخول إلى فلسطين، والالتحام المباشر ضد الكيان الصهيوني، لكن تلك الدعوة من القيادة ومن الشعب اليمني لم يلتفت لها أحد".وأضاف الخبير العسكري أن "الدعوة اليمنية للمشاركة المباشرة في حرب غزة، ليست من باب تسجيل المواقف، هذا الأمر ليس بغريب على الشعب اليمني والشعوب العربية بشكل عام".وأشار راشد إلى أن "عدم تلبية الدعوة من قبل دول جوار فلسطين، قد يعود إلى انشغالات تلك الدول، وقد رأينا في الستينيات والثمانينيات وحتى في العقود الأخيرة مشاركة اليمنيين في كل معارك الأمة".في سيلق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إنه "تم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار".وأشار الوزير الأمريكي إلى أنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشئت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".كما كشف عن أن "التحالف الجديد "عملية حارس الازدهار"، يضمّ 10 بلدان". وقال إنها تشمل إلى جانب أمريكا، بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، مضيفًا أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الاثنين الماضي، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية، مستمرة.وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان أتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات، وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية، تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231220/زعيم-أنصار-الله-يهدد-بضرب-السفن-الحربية-الأمريكية-1084311557.html
https://sputnikarabic.ae/20231210/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-وأوروبا-بأنها-ستوجه-ضربات-عسكرية-لـأنصار-الله-إذا-لم-يتحرك-العالم-ضد-هجماتها-1083936327.html
https://sputnikarabic.ae/20231210/قيادي-حوثي-منع-مرور-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-ردا-على-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-1083932235.html
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حركة حماس, حصري, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أنصار الله
حركة حماس, حصري, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أنصار الله

خبير عسكري يمني يكشف لـ"سبوتنيك" جاهزية واستعداد "أنصار الله" للمشاركة المباشرة في حرب غزة

17:01 GMT 20.12.2023
© AFP 2023 / STRحاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية جورج واشنطن
حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية جورج واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / STR
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حصري
أكد العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني (صنعاء)، أن "الجيش أعلن التعبئة العامة والجاهزية للذهاب إلى فلسطين لنصرة غزة، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولا يزال مستعدا لذلك"، بحسب قوله.
وقال راشد، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "القائد عبد الملك الحوثي، أعلن منذ منتصف الشهر الماضي، حالة التعبئة والجاهزية للتحرك إلى فلسطين المحتلة، واليوم جدد تلك الدعوة بعد أن تمادى العدوان الصهيوني في حرب الإبادة التي يشنها على الأطفال والنساء، بعد فشله الذريع في الوقوف بوجه المقاومة في قطاع غزة المحاصر، منذ سنوات".
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
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وتابع راشد أن "الحوثي طلب من دول جوار فلسطين، أن تفتح الحدود أمام مئات الآلاف من المقاتلين اليمنيين للوقوف بجوار أشقائهم في قطاع غزة، وأنه على الأشقاء في دول جوار فلسطين أن يجربونا، وكرر السيد عبد الملك الحوثي، اليوم بأن صنعاء طلبت من الدول المحيطة السماح للمقاتلين اليمنيين بالدخول إلى فلسطين، والالتحام المباشر ضد الكيان الصهيوني، لكن تلك الدعوة من القيادة ومن الشعب اليمني لم يلتفت لها أحد".
وأضاف الخبير العسكري أن "الدعوة اليمنية للمشاركة المباشرة في حرب غزة، ليست من باب تسجيل المواقف، هذا الأمر ليس بغريب على الشعب اليمني والشعوب العربية بشكل عام".
وأشار راشد إلى أن "عدم تلبية الدعوة من قبل دول جوار فلسطين، قد يعود إلى انشغالات تلك الدول، وقد رأينا في الستينيات والثمانينيات وحتى في العقود الأخيرة مشاركة اليمنيين في كل معارك الأمة".
في سيلق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إنه "تم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار".
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وأشار الوزير الأمريكي إلى أنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشئت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".
كما كشف عن أن "التحالف الجديد "عملية حارس الازدهار"، يضمّ 10 بلدان". وقال إنها تشمل إلى جانب أمريكا، بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، مضيفًا أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الاثنين الماضي، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية، مستمرة.
وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان أتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات، وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".
وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".
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وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية، تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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