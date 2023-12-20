https://sputnikarabic.ae/20231220/دبلوماسي-روسي-انهيار-الجيش-الأوكراني-أمر-لا-مفر-منه-والدعم-الغربي-لكييف-سيتلاشى--1084280429.html
دبلوماسي روسي: انهيار الجيش الأوكراني أمر لا مفر منه والدعم الغربي لكييف سيتلاشى
دبلوماسي روسي: انهيار الجيش الأوكراني أمر لا مفر منه والدعم الغربي لكييف سيتلاشى
أكد رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، كونستانتين غافريلوف، أن انهيار الجيش الأوكراني أمر لا مفر منه بدون الدعم... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T02:46+0000
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فيينا - سبوتنيك. وقال غافريلوف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "يكفي أن أقول إن الكونغرس الأميركي ذهب الآن إلى إجازة عيد الميلاد دون الاتفاق على دعم عسكري لأوكرانيا، لذا فآفاق تمويل المشروع الأوكراني للأسياد الأنغلوسكسونيين سيتلاشى، وبدون الدولار الأمريكي فإن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية أمر لا مفر منه".وأضاف غافريلوف أن ديناميكيات إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تغيرت خلال العام الجاري، حيث تأثرت بنفاد مخزون الأسلحة والذخائر في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلا عن المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية لاحتراق دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" في ساحة القتال.وفي وقت سابق، اليوم، قال قادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إن واشنطن لن تكون قادرة على الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا قبل نهاية العام، حيث يواصل الجانبان البحث عن حلاً وسط.وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم بإحراز تقدم ونجاح في المحادثات الروسية الأوكرانية، بل سيؤثر سلبا.
https://sputnikarabic.ae/20231220/قادة-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لا-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-هذا-العام-1084280254.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
دبلوماسي روسي: انهيار الجيش الأوكراني أمر لا مفر منه والدعم الغربي لكييف سيتلاشى
أكد رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، كونستانتين غافريلوف، أن انهيار الجيش الأوكراني أمر لا مفر منه بدون الدعم الأمريكي.
فيينا - سبوتنيك
. وقال غافريلوف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "يكفي أن أقول إن الكونغرس الأميركي ذهب الآن إلى إجازة عيد الميلاد دون الاتفاق على دعم عسكري لأوكرانيا، لذا فآفاق تمويل المشروع الأوكراني للأسياد الأنغلوسكسونيين سيتلاشى، وبدون الدولار الأمريكي فإن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية أمر لا مفر منه".
وأضاف غافريلوف أن ديناميكيات إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تغيرت خلال العام الجاري، حيث تأثرت بنفاد مخزون الأسلحة والذخائر في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلا عن المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية لاحتراق دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" في ساحة القتال.
وفي وقت سابق، اليوم، قال قادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إن واشنطن لن تكون قادرة على الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا
قبل نهاية العام، حيث يواصل الجانبان البحث عن حلاً وسط.
وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة
، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم بإحراز تقدم ونجاح في المحادثات الروسية الأوكرانية، بل سيؤثر سلبا.