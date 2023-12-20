https://sputnikarabic.ae/20231220/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-لدبلوماسية-أمريكية-حرص-بغداد-على-حماية-البعثات-الدبلوماسية-1084305279.html

رئيس الوزراء العراقي يؤكد لدبلوماسية أمريكية حرص بغداد على حماية البعثات الدبلوماسية

رئيس الوزراء العراقي يؤكد لدبلوماسية أمريكية حرص بغداد على حماية البعثات الدبلوماسية

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لفيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، في بغداد حرص حكومته على حماية البعثات الدبلوماسية... 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T13:11+0000

2023-12-20T13:11+0000

2023-12-20T13:19+0000

العالم العربي

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بغداد- سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، بأن "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، استقبل، صباح اليوم الأربعاء، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيدة فيكتوريا نولاند، والوفد المرافق لها".وأضاف البيان أن "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".وأكد السوداني، وفقا للبيان، "مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها، وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق"، مشددًا على "رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية".وبشأن الأحداث في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء العراقي، لنائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن "المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة".من جانبها، شددت نولاند، على "علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدة"، موضحة أن "الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة، بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أدانت، في وقت سابق، القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، فجر يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

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