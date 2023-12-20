https://sputnikarabic.ae/20231220/زيلينسكي-يعتبر-أن-علاقته-الشخصية-تقتصر-على-زوجته-بمعزل-عن-قائد-القوات-المسلحة-1084282198.html

زيلينسكي يعتبر أن علاقته الشخصية تقتصر على زوجته بمعزل عن قائد القوات المسلحة

زيلينسكي يعتبر أن علاقته الشخصية تقتصر على زوجته بمعزل عن قائد القوات المسلحة

رفض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الرد على سؤال بشأن إمكانية حصول تغييرات في القيادة العسكرية، بما في ذلك إقالة القائد الأعلى للقوات فاليري زالوجني. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T07:10+0000

2023-12-20T07:10+0000

2023-12-20T07:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأشار زيلينسكي خلال مؤتمره الصحفي أن ما يجمعه بزالوجني هو علاقة عمل ليس أكثر، مضيفا أن القائد يجب أن يكون مسؤولا عن النتائج في ساحة المعركة، مؤكدا أن ليس لديه أي شيء شخصي مع القيادة العسكرية والأمور الشخصية تقتصر على علاقته بزوجته".وشدد زيلينسكي أنه لا ينوي تغيير أي شخص في فريقه، في إشارة إلى مكتبه المكون من ستة مدراء.ورد زيلنسكي على سؤال عما إذا كان موقفه يتزامن مع موقف نائبة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلا، التي تتهم زالوجني علنا بالفشل في تقديم خطة عمل لعام 2024، وتعلن أنه يجب عليه الاستقالة، بالقول إنه لا يتطلع على ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام أنه من المحتمل أن يكون هناك صراع بين الرئيس الأوكراني وزالوجني. وأشار صحفيو "واشنطن بوست"، إلى أن "زالوجني الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي، إذا قرر بدء حياته السياسية".ووصف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش الأوكراني، للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجومًا مباشرًا على زالوجني، واعترافًا فعليًا بالصراع بينهما.

https://sputnikarabic.ae/20231218/مكتب-زيلينسكي-يرد-على-أنباء-إعلان-قائد-القوات-الأوكرانية-اكتشاف-جهاز-تنصت-في-مكتبه-1084239650.html

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