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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231220/زيلينسكي-يعتبر-أن-علاقته-الشخصية-تقتصر-على-زوجته-بمعزل-عن-قائد-القوات-المسلحة-1084282198.html
زيلينسكي يعتبر أن علاقته الشخصية تقتصر على زوجته بمعزل عن قائد القوات المسلحة
زيلينسكي يعتبر أن علاقته الشخصية تقتصر على زوجته بمعزل عن قائد القوات المسلحة
رفض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الرد على سؤال بشأن إمكانية حصول تغييرات في القيادة العسكرية، بما في ذلك إقالة القائد الأعلى للقوات فاليري زالوجني. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T07:10+0000
2023-12-20T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار زيلينسكي خلال مؤتمره الصحفي أن ما يجمعه بزالوجني هو علاقة عمل ليس أكثر، مضيفا أن القائد يجب أن يكون مسؤولا عن النتائج في ساحة المعركة، مؤكدا أن ليس لديه أي شيء شخصي مع القيادة العسكرية والأمور الشخصية تقتصر على علاقته بزوجته".وشدد زيلينسكي أنه لا ينوي تغيير أي شخص في فريقه، في إشارة إلى مكتبه المكون من ستة مدراء.ورد زيلنسكي على سؤال عما إذا كان موقفه يتزامن مع موقف نائبة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلا، التي تتهم زالوجني علنا بالفشل في تقديم خطة عمل لعام 2024، وتعلن أنه يجب عليه الاستقالة، بالقول إنه لا يتطلع على ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام أنه من المحتمل أن يكون هناك صراع بين الرئيس الأوكراني وزالوجني. وأشار صحفيو "واشنطن بوست"، إلى أن "زالوجني الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي، إذا قرر بدء حياته السياسية".ووصف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش الأوكراني، للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجومًا مباشرًا على زالوجني، واعترافًا فعليًا بالصراع بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20231218/مكتب-زيلينسكي-يرد-على-أنباء-إعلان-قائد-القوات-الأوكرانية-اكتشاف-جهاز-تنصت-في-مكتبه-1084239650.html
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العالم

زيلينسكي يعتبر أن علاقته الشخصية تقتصر على زوجته بمعزل عن قائد القوات المسلحة

07:10 GMT 20.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا زيلينسكا في واشنطن - 21 سبتمبر 2023
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا زيلينسكا في واشنطن - 21 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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رفض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الرد على سؤال بشأن إمكانية حصول تغييرات في القيادة العسكرية، بما في ذلك إقالة القائد الأعلى للقوات فاليري زالوجني.
وأشار زيلينسكي خلال مؤتمره الصحفي أن ما يجمعه بزالوجني هو علاقة عمل ليس أكثر، مضيفا أن القائد يجب أن يكون مسؤولا عن النتائج في ساحة المعركة، مؤكدا أن ليس لديه أي شيء شخصي مع القيادة العسكرية والأمور الشخصية تقتصر على علاقته بزوجته".
وشدد زيلينسكي أنه لا ينوي تغيير أي شخص في فريقه، في إشارة إلى مكتبه المكون من ستة مدراء.
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
مكتب زيلينسكي يرد على أنباء إعلان قائد القوات الأوكرانية اكتشاف جهاز تنصت في مكتبه
18 ديسمبر, 14:05 GMT
ورد زيلنسكي على سؤال عما إذا كان موقفه يتزامن مع موقف نائبة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلا، التي تتهم زالوجني علنا بالفشل في تقديم خطة عمل لعام 2024، وتعلن أنه يجب عليه الاستقالة، بالقول إنه لا يتطلع على ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت زيلينسكي أن زالوجني هو ممثلي، تماما مثل أولئك الذين تم تعيينهم أو الذين جاؤوا معي، مضيفا أنه ممتن جدا للبعض ويشعر بالخجل من البعض الآخر.

وفي وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام أنه من المحتمل أن يكون هناك صراع بين الرئيس الأوكراني وزالوجني. وأشار صحفيو "واشنطن بوست"، إلى أن "زالوجني الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي، إذا قرر بدء حياته السياسية".
ووصف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش الأوكراني، للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجومًا مباشرًا على زالوجني، واعترافًا فعليًا بالصراع بينهما.
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