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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231220/سيناتور-روسي-السلطات-الأوكرانية-تبدأ-بتعبئة-المراهقين-من-دور-الأيتام-1084284566.html
سيناتور روسي السلطات الأوكرانية تبدأ بتعبئة المراهقين من دور الأيتام
سيناتور روسي السلطات الأوكرانية تبدأ بتعبئة المراهقين من دور الأيتام
صرّح عضو مجلس الشيوخ الروسي من منطقة خيرسون، إيغور كاستيوكيفيتش، أن المراهقين من دور الأيتام في أوكرانيا يتم استدعائهم. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T08:57+0000
2023-12-20T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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- قال كاستيوكيفيتش للصحفيين: "نتلقى حقائق شنيعة وإجرامية حول تعبئة المراهقين الذين يعيشون في دور الأيتام في أوكرانيا. ويتم إرسال استدعاءات إلى الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما".ووفقا له، يتم التعامل مع الأطفال في أوكرانيا كمورد.وفقا للسيناتور، جاء أخواته الأكبر سنا، اللواتي لم يرهم لفترة طويلة، وأخذوه إلى أوكرانيا، ووضعوه بعد ذلك في دار للأيتام. قال السيناتور: "وبعد أسبوعين تلقى الصبي استدعاءً للجبهة".أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا تواجه صعوبات في تجنيد المجندين الجدد في القوات الأوكرانية.وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن عملية تجنيد المجندين معقدة بسبب "يانصيب التجنيد".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها بشكل متكرر.
https://sputnikarabic.ae/20231218/إعلام-قائد-لواء-أوكراني-يعد-بتسليح-الجنود-بالمجارف-عندما-تنفد-الذخيرة-1084245192.html
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سيناتور روسي السلطات الأوكرانية تبدأ بتعبئة المراهقين من دور الأيتام

08:57 GMT 20.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرّح عضو مجلس الشيوخ الروسي من منطقة خيرسون، إيغور كاستيوكيفيتش، أن المراهقين من دور الأيتام في أوكرانيا يتم استدعائهم.
- قال كاستيوكيفيتش للصحفيين: "نتلقى حقائق شنيعة وإجرامية حول تعبئة المراهقين الذين يعيشون في دور الأيتام في أوكرانيا. ويتم إرسال استدعاءات إلى الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما".
ووفقا له، يتم التعامل مع الأطفال في أوكرانيا كمورد.

ووفقا له، فإن إحدى هذه الاستدعاءات جاءت لصبي يبلغ من العمر 14 عاماً من خيرسون، كان قد تم إجلاؤه سابقاً إلى منطقة كراسنودار لأن والدته توفيت وعانى والده من إدمان الكحول في أوكرانيا. وفي كوبان، تولت إحدى العائلات رعاية المراهق، هناك ذهب إلى المدرسة والقسم الرياضي.

وفقا للسيناتور، جاء أخواته الأكبر سنا، اللواتي لم يرهم لفترة طويلة، وأخذوه إلى أوكرانيا، ووضعوه بعد ذلك في دار للأيتام. قال السيناتور: "وبعد أسبوعين تلقى الصبي استدعاءً للجبهة".

ووصف كاستيوكيفيتش هذه القصة بأنها جريمة ووعد بنقل جميع المعلومات التي تم جمعها إلى وكالات إنفاذ القانون.

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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18 ديسمبر, 17:03 GMT
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا تواجه صعوبات في تجنيد المجندين الجدد في القوات الأوكرانية.
وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن عملية تجنيد المجندين معقدة بسبب "يانصيب التجنيد".

وأضاف المقال أن القوات الأوكرانية "تسعى بجهد" لملئ الشواغر في الجيش بالأشخاص ذوي الاهتمامات المعينة، على سبيل المثال، من خلال مداهمات الصالات الرياضية ومراكز التسوق.

وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها بشكل متكرر.
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