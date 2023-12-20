https://sputnikarabic.ae/20231220/سيناتور-روسي-السلطات-الأوكرانية-تبدأ-بتعبئة-المراهقين-من-دور-الأيتام-1084284566.html

سيناتور روسي السلطات الأوكرانية تبدأ بتعبئة المراهقين من دور الأيتام

سيناتور روسي السلطات الأوكرانية تبدأ بتعبئة المراهقين من دور الأيتام

صرّح عضو مجلس الشيوخ الروسي من منطقة خيرسون، إيغور كاستيوكيفيتش، أن المراهقين من دور الأيتام في أوكرانيا يتم استدعائهم. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T08:57+0000

2023-12-20T08:57+0000

2023-12-20T08:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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- قال كاستيوكيفيتش للصحفيين: "نتلقى حقائق شنيعة وإجرامية حول تعبئة المراهقين الذين يعيشون في دور الأيتام في أوكرانيا. ويتم إرسال استدعاءات إلى الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما".ووفقا له، يتم التعامل مع الأطفال في أوكرانيا كمورد.وفقا للسيناتور، جاء أخواته الأكبر سنا، اللواتي لم يرهم لفترة طويلة، وأخذوه إلى أوكرانيا، ووضعوه بعد ذلك في دار للأيتام. قال السيناتور: "وبعد أسبوعين تلقى الصبي استدعاءً للجبهة".أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا تواجه صعوبات في تجنيد المجندين الجدد في القوات الأوكرانية.وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن عملية تجنيد المجندين معقدة بسبب "يانصيب التجنيد".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها بشكل متكرر.

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