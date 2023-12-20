https://sputnikarabic.ae/20231220/شركة-نفط-روسية-ستزيد-صادرات-النفط-إلى-الصين-بنحو-7-ملايين-طن--1084283796.html

شركة نفط روسية ستزيد صادرات النفط إلى الصين بنحو 7 ملايين طن

شركة نفط روسية ستزيد صادرات النفط إلى الصين بنحو 7 ملايين طن

أعلن مدير شركة "ترانسنفط" الروسية، نيقولاي توكاريف، اليوم الأربعاء، أن شركته ستُطلق مصفاة نفط بمقاطعة إيركوتسك في النصف الأول من عام 2024 مما سيسمح بتوريد 7... 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T08:18+0000

2023-12-20T08:18+0000

2023-12-20T08:18+0000

روسيا

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وقال توكاريف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نقوم ببناء مصفاة "أتشينسك" للنفط بمقاطعة إيركوتسك، وسيتم تشغيلها في النصف الأول من عام 2024 مما سيسمح بتوريد 7 ملايين طن إضافية من النفط إلى جمهورية الصين وإلى ميناء كوزمينو النفطي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن روسيا والصين تمكنتا من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد، مضيفا أنه بحلول نهاية العام الجاري سيصل حجم التجارة بين موسكو وبكين إلى 218.28 مليار دولار.وتابع بالقول "المهمة التي حددناها قبل خمس سنوات بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وهذا يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين".وأشار شي جين بينغ إلى أن العلاقات بين روسيا والصين وضعت أساسا قويا للتعاون بينهما في كافة المجالات.

https://sputnikarabic.ae/20231219/السفير-الصيني-لدى-موسكو-بكين-تعتزم-توسيع-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-الطاقة-1084253116.html

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