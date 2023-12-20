https://sputnikarabic.ae/20231220/شكري-ولافروف-يعربان-عن-التطلع-لزيادة-أوجه-التعاون-بين-القاهرة-وموسكو-1084306962.html
شكري ولافروف يعربان عن التطلع لزيادة أوجه التعاون بين القاهرة وموسكو... فيديو
شكري ولافروف يعربان عن التطلع لزيادة أوجه التعاون بين القاهرة وموسكو... فيديو
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائهما على هامش المنتدى التعاون العربي - الروسي المنعقد في المغرب، التطلع لزيادة أوجه... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T13:58+0000
2023-12-20T13:58+0000
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وجاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن "(وزير الخارجية المصري)، سامح شكري، ناقش مع (وزير الخارجية الروسي) لافروف، أوجه التعاون الثنائي بين مصر وروسيا والمشروعات التنموية التي يشترك فيها البلدان، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".وفي السياق نفسه، أكد لافروف أن هناك "تناميا ملحوظا ومطردا في حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر"، معربا عن تطلعه "لتعزيز التعاون بين الجانبين في كل القطاعات".وانطلقت، اليوم الأربعاء بمراكش، أعمال الدورة السادسة من منتدى التعاون العربي الروسي.ويرأس هذه الدورة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ويحضرها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، والوفود الوزارية للدول العربية المشاركة.وتبحث هذه النسخة قضايا التعاون بين روسيا والعالم العربي.وازدادت أهمية هذا المنتدى خلال السنوات الأخيرة كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، أخذا في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
https://sputnikarabic.ae/20231220/أبو-الغيط-روسيا-دائما-داعمة-لمواقف-الشعوب-العربية-في-المحافل-الدولية-صور--1084302882.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, روسيا
شكري ولافروف يعربان عن التطلع لزيادة أوجه التعاون بين القاهرة وموسكو... فيديو
13:58 GMT 20.12.2023 (تم التحديث: 14:05 GMT 20.12.2023)
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائهما على هامش المنتدى التعاون العربي - الروسي المنعقد في المغرب، التطلع لزيادة أوجه التعاون بين القاهرة وموسكو.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن "(وزير الخارجية المصري)، سامح شكري، ناقش مع (وزير الخارجية الروسي) لافروف، أوجه التعاون الثنائي بين مصر وروسيا والمشروعات التنموية التي يشترك فيها البلدان، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وأشاد شكري "بمستوى التعاون والتنسيق المميز بين مصر وروسيا في مختلف المحافل الدولية".
وفي السياق نفسه، أكد لافروف أن هناك "تناميا ملحوظا ومطردا في حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر"، معربا عن تطلعه "لتعزيز التعاون بين الجانبين في كل القطاعات".
وانطلقت، اليوم الأربعاء بمراكش، أعمال الدورة السادسة من منتدى التعاون العربي الروسي
.
ويرأس هذه الدورة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ويحضرها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، والوفود الوزارية للدول العربية المشاركة.
وتبحث هذه النسخة قضايا التعاون بين روسيا والعالم العربي.
وازدادت أهمية هذا المنتدى خلال السنوات الأخيرة كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، أخذا في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.