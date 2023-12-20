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https://sputnikarabic.ae/20231220/طاقم-مدفعي-روسي-يستعين-بمسيرة-لضرب-موقع-أوكراني-بدقة-فيديو-1084295582.html
طاقم مدفعي روسي يستعين بمسيرة لضرب موقع أوكراني بدقة... فيديو
طاقم مدفعي روسي يستعين بمسيرة لضرب موقع أوكراني بدقة... فيديو
عمل سلاح الطائرات المسيرة جنبا إلى جنب مع سلاح المدفعية الروسية بكفاءة عالية، مزودا إياه بخواص لا بد منها في الخطط العسكرية الجديدة. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T10:57+0000
2023-12-20T10:57+0000
روسيا
رصد عسكري
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واعتمدت القوات الروسية على الطائرات المسيرة بالعديد من المهام القتالية ومهام الرصد، حيث تزود المسيرات سلاح المدفعية بإحداثيات تمركز العدو لتحديد الموقع المستهدف بدقة متناهية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بضبط وتجهيز الطائرات من دون طيار ومدافع الهاوترز عيار 152 ملم من طراز "د_20" لإطلاق النيران مباشرة على مخبأ القوات المسلحة الأوكرانية وتمكنها من إصابة الهدف في اتجاه أرتيوموفسك.شاهد أيضا... مسيرة روسية تضرب جنديين أوكرانيين بحجر واحد.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

طاقم مدفعي روسي يستعين بمسيرة لضرب موقع أوكراني بدقة... فيديو

10:57 GMT 20.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovوحدة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال التدريبات التكتيكية في بريموري
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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عمل سلاح الطائرات المسيرة جنبا إلى جنب مع سلاح المدفعية الروسية بكفاءة عالية، مزودا إياه بخواص لا بد منها في الخطط العسكرية الجديدة.
واعتمدت القوات الروسية على الطائرات المسيرة بالعديد من المهام القتالية ومهام الرصد، حيث تزود المسيرات سلاح المدفعية بإحداثيات تمركز العدو لتحديد الموقع المستهدف بدقة متناهية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بضبط وتجهيز الطائرات من دون طيار ومدافع الهاوترز عيار 152 ملم من طراز "د_20" لإطلاق النيران مباشرة على مخبأ القوات المسلحة الأوكرانية وتمكنها من إصابة الهدف في اتجاه أرتيوموفسك.
شاهد أيضا... مسيرة روسية تضرب جنديين أوكرانيين بحجر واحد.
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