https://sputnikarabic.ae/20231220/طلقات-كلاشنيكوف-خارقة-مقارنة-بين-أ-كا-47-الروسية-وإم-16-الأمريكية-1084304359.html
طلقات كلاشنيكوف "خارقة".. مقارنة بين "أ كا-47" الروسية و"إم-16" الأمريكية
طلقات كلاشنيكوف "خارقة".. مقارنة بين "أ كا-47" الروسية و"إم-16" الأمريكية
أثبتت بنادق كلاشنيكوف الهجومية "أ كا-47" كفاءتها القتالية وموثوقيتها منذ بدء استخدامها قبل عقود، بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام وإمكانية صيانتها، حتى في... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T13:22+0000
2023-12-20T13:22+0000
2023-12-20T13:22+0000
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ولهذه الأسباب أصبحت "أ كا-47" أخطر بندقية هجومية في العالم تجاوز عدد الجيوش التي تستخدمها 100 جيش، بينما لا تزال روسيا تطور نسخا جديدة منها حتى الآن، مقارنة بالبندقية الهجومية الأمريكية "إم-16"، التي تصنف ضمن البنادق الهجومية، لكن الجنود لا يفضلونها مثل نظيرتها الروسية، التي تمثل سلاحا مثاليا حتى لجنود القوات الخاصة الأمريكية.وبينما تستخدم "أ كا - 47" طلقات نارية عيار (7.62 * 39 ملم) تصنف ضمن الطلقات الخارقة، التي تتجاوز سرعتها ضعفي سرعة الصوت، فإن بندقية "إم - 16" الأمريكية تستخدم طلقات سرعتها أقل من سرعة الصوت.المواصفات الفنية لـ"إم-16"المواصفات الفنية لـ"أ كا-47"وتشير الإحصائيات الخاصة بالبندقيتين، التي أوردها موقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي إلى أن سرعة طلقات البندقية الروسية تقترب من 3 أضعاف سرعة طلقات البندقية الأمريكية.كما أنه عند مقارنة سرعة طلقات كل منهما بسرعة الصوت التي تقدر بـ343 مترا في الثانية، فإنه يتضح أن البندقية الروسية يمكنها إصابة الهدف في أقل من نصف الوقت اللازم لوصول رصاصة "إم-16" الأمريكية إليه.ويضاف إلى ذلك أن سرعة الرصاصات الخاصة بها تزيد من احتمالات إصابة الهدف وتحد من قدرة العدو على النجاة لأنها تصل إليه قبل أن يصل صوتها.وتشير تقارير سابقة إلى أن هناك نحو 100 جيش حول العالم يعتمد على استخدام البنادق الروسية "أ كا-47" في لتسليح جنوده بفضل موثوقيتها العالية، بينما تم تسجيل أحدث إخفاقات البندقية الأمريكية "إم-16" في قطاع عندما لم تفلح في حماية الجنود الإسرائيليين الذين يحملونها.وكشف ذلك مقطع فيديو نشرته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لتنفيذ عملية هجومية على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة حجر الديك بقطاع غزة، حيث تمكن مقاتلوها من القضاء على الجنود الإسرائيليين والاستحواذ على أسلحتهم التي كان من بينها البندقية "إم-16".
https://sputnikarabic.ae/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html
https://sputnikarabic.ae/20231210/سرقة-20-ألف-رصاصة-من-نوع-إم-16-من-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-1083958729.html
https://sputnikarabic.ae/20221016/ما-هي-أنواع-الأعيرة-النارية-التي-تستخدمها-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-الروسية-1069089737.html
https://sputnikarabic.ae/20210404/بندقية-إيه-كيه---47-الروسية-حلم-قادة-القوات-الخاصة-الأمريكية-1048570165.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة
طلقات كلاشنيكوف "خارقة".. مقارنة بين "أ كا-47" الروسية و"إم-16" الأمريكية
أثبتت بنادق كلاشنيكوف الهجومية "أ كا-47" كفاءتها القتالية وموثوقيتها منذ بدء استخدامها قبل عقود، بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام وإمكانية صيانتها، حتى في ميادين القتال.
ولهذه الأسباب أصبحت "أ كا-47" أخطر بندقية هجومية في العالم تجاوز عدد الجيوش التي تستخدمها 100 جيش، بينما لا تزال روسيا تطور نسخا جديدة منها حتى الآن، مقارنة بالبندقية الهجومية الأمريكية "إم-16"، التي تصنف ضمن البنادق الهجومية
، لكن الجنود لا يفضلونها مثل نظيرتها الروسية، التي تمثل سلاحا مثاليا حتى لجنود القوات الخاصة الأمريكية.
وبينما تستخدم "أ كا - 47" طلقات نارية
عيار (7.62 * 39 ملم) تصنف ضمن الطلقات الخارقة، التي تتجاوز سرعتها ضعفي سرعة الصوت، فإن بندقية "إم - 16" الأمريكية تستخدم طلقات سرعتها أقل من سرعة الصوت.
المواصفات الفنية لـ"إم-16"
الطول الكلي: 100 سم و3 ملم.
الطلقات: عيار "الناتو" (5.56 * 45 ملم).
سعة المخزن: 20 أو 30 طلقة.
التصويب: نظام تصويب أمامي وخلفي.
المدى المؤثر: 550 مترا تقريبا.
معدل إطلاق النار: 800 طلقة/ دقيقة.
سرعة الرصاصة: 290 مترا في الثانية.
المواصفات الفنية لـ"أ كا-47"
الطلقات: (7.62 * 39 ملم).
معدل إطلاق النار: 775 طلقة/ دقيقة.
سرعة الرصاصة: 710 أمتار/ ثانية.
وتشير الإحصائيات الخاصة بالبندقيتين، التي أوردها موقع
"ميليتاري فاكتور" الأمريكي إلى أن سرعة طلقات البندقية الروسية تقترب من 3 أضعاف سرعة طلقات البندقية الأمريكية.
16 أكتوبر 2022, 13:34 GMT
كما أنه عند مقارنة سرعة طلقات كل منهما بسرعة الصوت التي تقدر بـ343 مترا في الثانية، فإنه يتضح أن البندقية الروسية
يمكنها إصابة الهدف في أقل من نصف الوقت اللازم لوصول رصاصة "إم-16" الأمريكية إليه.
ويضاف إلى ذلك أن سرعة الرصاصات الخاصة بها تزيد من احتمالات إصابة الهدف وتحد من قدرة العدو على النجاة لأنها تصل إليه قبل أن يصل صوتها.
وتشير تقارير سابقة إلى أن هناك نحو 100 جيش حول العالم يعتمد على استخدام البنادق الروسية
"أ كا-47" في لتسليح جنوده بفضل موثوقيتها العالية، بينما تم تسجيل أحدث إخفاقات البندقية الأمريكية "إم-16" في قطاع عندما لم تفلح في حماية الجنود الإسرائيليين الذين يحملونها.
وكشف ذلك مقطع فيديو نشرته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لتنفيذ عملية هجومية على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة حجر الديك بقطاع غزة، حيث تمكن مقاتلوها من القضاء على الجنود الإسرائيليين والاستحواذ على أسلحتهم التي كان من بينها البندقية "إم-16".