https://sputnikarabic.ae/20231220/في-فشل-مخابراتي-جديد-لإسرائيل-إعلام-إسرائيلي-محمد-الضيف-في-حالة-أفضل-بكثير-من-ما-كنا-نعتقد-1084309822.html

في فشل مخابراتي جديد لإسرائيل.. إعلام إسرائيلي: محمد الضيف في حالة أفضل بكثير من ما كنا نعتقد

في فشل مخابراتي جديد لإسرائيل.. إعلام إسرائيلي: محمد الضيف في حالة أفضل بكثير من ما كنا نعتقد

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن قائد "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، حيّ وجميع أطرافه سليمة. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T15:38+0000

2023-12-20T15:38+0000

2023-12-20T15:38+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "محمد الضيف، سليم ولم يفقد أي من أطرافه، سواء في يديه أو قدميه، كما كان يشاع من قبل من أنه مُقعد ولا يستطيع التحرك".وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الضيف على قيد الحياة وفي حالة أفضل بكثير من ما كانت إسرائيل تعتقد"، مشيرة إلى حالة الفشل الاستخباري التي وقعت فيها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، من عدم معرفة حقيقة وضع، محمد الضيف.ولفتت الهيئة إلى أن "الجيش الإسرائيلي، أثناء الحرب الدائرة في غزة، تمكن من الحصول على مواد استخبارية مهمة، من ضمنها مقاطع فيديو تظهر قائد كتائب القسام وهو بصحة جيدة".وأشارت إلى أن "المواد الاستخبارية الجديدة تخالف ما كان سائدا من قبل أو في تقديرات سابقة بأن الضيف، مقعد وفقد بعضا من أطرافه"، موضحة أن "قائد كتائب القسام قادر على المشي بمفرده".وفي سياق متصل، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، معارضته لأي هدنة إنسانية بين بلاده وحركة "حماس" في قطاع غزة، ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن بن غفير، معارضته للهدنة الإنسانية المقترحة مع حركة حماس، مضيفا أن "هذا التوقيت ليس وقتا للهدنة ووقف إطلاق النار، وإنما لاتخاذ القرارات فقط"، على حد زعمه.وكان الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن "وفدا من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه للقاهرة، خلال أيام"، وقال النخالة، في بيان له، إن "الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة، التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية، سبل وقف العدوان وصفقة تبادل".وأضاف النحالة، بالقول: "سنتوجه للقاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار"، مؤكدا أن "تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس".ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.وأوضح بيان لحركة حماس، أن "الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى".يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.

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