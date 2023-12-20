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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231220/قادة-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لا-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-هذا-العام-1084280254.html
قادة مجلس الشيوخ الأمريكي: لا مساعدات جديدة لأوكرانيا هذا العام
قادة مجلس الشيوخ الأمريكي: لا مساعدات جديدة لأوكرانيا هذا العام
قال قادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لن تكون قادرة على الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا قبل نهاية العام،... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T01:32+0000
2023-12-20T01:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الشيوخ الأمريكي
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وقال الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل في بيان مشترك. "نأمل أن تسمح جهود المفاوضين في حل القضايا المتبقية بأن يتاح لمجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات سريعة... في بداية العام الجديد"."في الوقت المتبقي من هذا العام، سيواصل مفاوضو مجلس الشيوخ والإدارة العمل بحسن نية نحو استكمال اتفاقهم".وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم بإحراز تقدم ونجاح في المحادثات الروسية الأوكرانية، بل سيؤثر سلبا.
https://sputnikarabic.ae/20231002/أمريكا-تجمد-تمويل-عقود-المساعدة-الطويلة-الأجل-إلى-أوكرانيا-1081605998.html
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مجلس الشيوخ الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
مجلس الشيوخ الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا

قادة مجلس الشيوخ الأمريكي: لا مساعدات جديدة لأوكرانيا هذا العام

01:32 GMT 20.12.2023
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Fotolia / Gary
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قال قادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لن تكون قادرة على الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا قبل نهاية العام، حيث يواصل الجانبان البحث عن حلاً وسط.
وقال الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل في بيان مشترك. "نأمل أن تسمح جهود المفاوضين في حل القضايا المتبقية بأن يتاح لمجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات سريعة... في بداية العام الجديد".
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
أمريكا تجمد تمويل عقود المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا
2 أكتوبر, 18:48 GMT
"في الوقت المتبقي من هذا العام، سيواصل مفاوضو مجلس الشيوخ والإدارة العمل بحسن نية نحو استكمال اتفاقهم".
وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم بإحراز تقدم ونجاح في المحادثات الروسية الأوكرانية، بل سيؤثر سلبا.
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