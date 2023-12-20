https://sputnikarabic.ae/20231220/قادة-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لا-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-هذا-العام-1084280254.html
قادة مجلس الشيوخ الأمريكي: لا مساعدات جديدة لأوكرانيا هذا العام
قادة مجلس الشيوخ الأمريكي: لا مساعدات جديدة لأوكرانيا هذا العام
قال قادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لن تكون قادرة على الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا قبل نهاية العام،... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T01:32+0000
2023-12-20T01:32+0000
2023-12-20T01:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل في بيان مشترك. "نأمل أن تسمح جهود المفاوضين في حل القضايا المتبقية بأن يتاح لمجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات سريعة... في بداية العام الجديد"."في الوقت المتبقي من هذا العام، سيواصل مفاوضو مجلس الشيوخ والإدارة العمل بحسن نية نحو استكمال اتفاقهم".وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم بإحراز تقدم ونجاح في المحادثات الروسية الأوكرانية، بل سيؤثر سلبا.
https://sputnikarabic.ae/20231002/أمريكا-تجمد-تمويل-عقود-المساعدة-الطويلة-الأجل-إلى-أوكرانيا-1081605998.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس الشيوخ الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
مجلس الشيوخ الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
قادة مجلس الشيوخ الأمريكي: لا مساعدات جديدة لأوكرانيا هذا العام
قال قادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لن تكون قادرة على الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا قبل نهاية العام، حيث يواصل الجانبان البحث عن حلاً وسط.
وقال الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل في بيان مشترك. "نأمل أن تسمح جهود المفاوضين في حل القضايا المتبقية بأن يتاح لمجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات سريعة... في بداية العام الجديد".
"في الوقت المتبقي من هذا العام، سيواصل مفاوضو مجلس الشيوخ والإدارة العمل بحسن نية نحو استكمال اتفاقهم".
وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة
، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم بإحراز تقدم ونجاح في المحادثات الروسية الأوكرانية، بل سيؤثر سلبا.