https://sputnikarabic.ae/20231220/كارثة-في-حفل-زفاف-هندي-بسبب-الموسيقى-الصاخبة-فيديو-1084282461.html
كارثة في حفل زفاف هندي بسبب الموسيقى الصاخبة... فيديو
كارثة في حفل زفاف هندي بسبب الموسيقى الصاخبة... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وفاة امرأة وإصابة 16 آخرين بعد انهيار جدار منزل عليهم خلال حفل زفاف في الهند. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T07:12+0000
2023-12-20T07:12+0000
2023-12-20T07:24+0000
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العالم
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وبحسب وسائل الإعلام، أقيم حفل زفاف في ولاية "أتر براديش" وتحمس الضيوف ورفعوا صوت الأغاني عاليا جدا، فانهارت جدران المنزل بسبب قوة الاهتزازات.وتحول العرس إلى مأتم بعد وفاة امرأة وإصابة 16 شخصا معظمهن من النساء.ويمكن من خلال مشاهدة الفيديو رؤية معظم المدعويين مستلقين على الأرض ولديهم العديد من الإصابات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
كارثة في حفل زفاف هندي بسبب الموسيقى الصاخبة... فيديو
07:12 GMT 20.12.2023 (تم التحديث: 07:24 GMT 20.12.2023)
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وفاة امرأة وإصابة 16 آخرين بعد انهيار جدار منزل عليهم خلال حفل زفاف في الهند.
وبحسب وسائل الإعلام، أقيم حفل زفاف في ولاية "أتر براديش" وتحمس الضيوف ورفعوا صوت الأغاني عاليا جدا، فانهارت جدران المنزل بسبب قوة الاهتزازات.
وتحول العرس إلى مأتم بعد وفاة امرأة وإصابة 16 شخصا معظمهن من النساء.
ويمكن من خلال مشاهدة الفيديو رؤية معظم المدعويين مستلقين على الأرض ولديهم العديد من الإصابات.