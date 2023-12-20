https://sputnikarabic.ae/20231220/لافروف-الولايات-المتحدة-تحيك-مشاريع-سرية-ضد-إقامة-الدولة-الفلسطينية-1084308367.html
لافروف: الولايات المتحدة تحيك مشاريع "سرية" ضد إقامة الدولة الفلسطينية
لافروف: الولايات المتحدة تحيك مشاريع "سرية" ضد إقامة الدولة الفلسطينية
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تتلقى العديد من التقارير التي تفيد بأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، منخرط مرة... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T14:31+0000
2023-12-20T14:31+0000
2023-12-20T14:38+0000
روسيا
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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اختتام منتدى التعاون الروسي - العربي : "لسوء الحظ، نسمع اليوم الكثير من الشائعات، وتقارير من مصادر مجهولة مفادها أن زملاءنا الغربيين بقيادة الولايات المتحدة، يحيكون مرة أخرى نوعا من المشاريع الخاصة، والهدف هو تهدئة الوضع بطريقة أو بأخرى، لمنع توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي منع إقامة دولة فلسطينية وتأجيل كل ذلك إلى وقت لاحق".وأردف، قائلا: "أكدنا مجددًا موقفنا المشترك المؤيد للتوصل بسرعة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان غزة، الذين يعانون من العواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحصار والأعمال الحربية المستمرة"، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين أولوا اهتمامًا كبيرًا بهذه المسألة.وفي هذا السياق كان قد أكد وزير الخارجية الروسي، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى مراكش، حيث يشارك اليوم الأربعاء في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي.وكانت النسخة الخامسة من منتدى التعاون العربي - الروسي، قد عقدت عام 2019، بالعاصمة الروسية موسكو، إلا أن انعقاد الدورة السادسة في مراكش، كان قد تأجل بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
https://sputnikarabic.ae/20231220/لافروف-هناك-قوى-خارجية-تستخدم-الصراع-في-غزة-للتحريض-على-الحرب-1084302246.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
لافروف: الولايات المتحدة تحيك مشاريع "سرية" ضد إقامة الدولة الفلسطينية
14:31 GMT 20.12.2023 (تم التحديث: 14:38 GMT 20.12.2023)
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تتلقى العديد من التقارير التي تفيد بأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، منخرط مرة أخرى في مشاريع "سرية" لمنع إنشاء دولة فلسطينية.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اختتام منتدى التعاون الروسي - العربي : "لسوء الحظ، نسمع اليوم الكثير من الشائعات، وتقارير من مصادر مجهولة مفادها أن زملاءنا الغربيين بقيادة الولايات المتحدة، يحيكون مرة أخرى نوعا من المشاريع الخاصة، والهدف هو تهدئة الوضع بطريقة أو بأخرى، لمنع توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي منع إقامة دولة فلسطينية وتأجيل كل ذلك إلى وقت لاحق".
وأضاف: "الاستنتاج الرئيسي من الوضع الحالي على الساحة العالمية، والذي نتقاسمه مع أصدقائنا من جامعة الدول العربية، هو أن هذه دعوة لأزمة أخرى، وصراع آخر".
وأردف، قائلا: "أكدنا مجددًا موقفنا المشترك المؤيد للتوصل بسرعة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان غزة، الذين يعانون من العواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحصار والأعمال الحربية المستمرة"، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين أولوا اهتمامًا كبيرًا بهذه المسألة.
وفي هذا السياق كان قد أكد وزير الخارجية الروسي، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى مراكش، حيث يشارك اليوم الأربعاء في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي.
وكانت النسخة الخامسة من منتدى التعاون العربي - الروسي
، قد عقدت عام 2019، بالعاصمة الروسية موسكو، إلا أن انعقاد الدورة السادسة في مراكش، كان قد تأجل بسبب تداعيات جائحة "كورونا".