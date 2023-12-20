https://sputnikarabic.ae/20231220/لافروف-خلال-لقاء-ثنائي-مع-بوريطة-اتفقنا-على-عقد-اللجنة-المشتركة-العام-المقبل-1084309448.html

لافروف خلال لقاء ثنائي مع بوريطة: اتفقنا على عقد اللجنة المشتركة العام المقبل

لافروف خلال لقاء ثنائي مع بوريطة: اتفقنا على عقد اللجنة المشتركة العام المقبل

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه ناقش مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، العديد من القضايا والملفات العربية، إضافة إلى الملفات الثنائية. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع لافروف مع بوريطة، على هامش المنتدى العربي - الروسي (الدورة السادسة) المنعقد في مدينة مراكش المغربية، اليوم الأربعاء، بحسب مراسل "سبوتنيك".وأوضح وزير الخارجية الروسي، بالقول: "موقف موسكو متوازن وغير متحيز، وندعم التسوية المستدامة على أساس القرارات الأممية".وفيما يتعلق بالصحراء الغربية، قال لافروف: "ندعم جهود المبعوث الأممي للصحراء، وندعم بسط الاستقرار في الصحراء الغربية".وتابع: "زيارتنا إلى المغرب كانت ناجحة جدا، ووصلنا للنتائج الملموسة على المستوى الثنائي والعربي".ووصل لافروف إلى مراكش، التي شهدت اليوم الأربعاء، انعقاد اجتماع منتدى التعاون الروسي - العربي، وهو الاجتماع الأول بصيغة وزارية، خلال السنوات الأربع الماضية، حيث عقد الاجتماع السابق في موسكو، في أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يتم تعديل خطط الجلسات بسبب تفشي جائحة "كورونا".وتأسس منتدى التعاون الروسي - العربي بين روسيا وجامعة الدول العربية، في عام 2009.ووفقا للمذكرة الموقعة في القاهرة، تتمثل الأهداف والغايات الرئيسية للمنتدى في دعم الجهود الرامية إلى إقامة وتعزيز السلام والأمن الدوليين، فضلا عن تعزيز تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتنفيذ المشاريع المشتركة.وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن "العالم العربي يرى في روسيا، شريكا قادرا على القيام بدور بناء في القضايا العربية"، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر المنتدى العربي الروسي امتدادا للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20231220/بوريطة-نرى-في-روسيا-شريكا-قادرا-على-القيام-بدور-بناء-في-القضايا-العربية-صور-وفيديو-1084304610.html

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