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https://sputnikarabic.ae/20231220/لافروف-روسيا-تحاول-نقل-الصراع-بين-فلسطين-وإسرائيل-إلى-الطرق-الدبلوماسية-1084306377.html
لافروف: روسيا تحاول نقل الصراع بين فلسطين وإسرائيل إلى الطرق الدبلوماسية
لافروف: روسيا تحاول نقل الصراع بين فلسطين وإسرائيل إلى الطرق الدبلوماسية
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل بذل الجهود لنقل الصراع بين فلسطين وإسرائيل إلى الحلبة السياسية والدبلوماسية. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T13:54+0000
2023-12-20T13:54+0000
روسيا
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مراكش – سبوتنيك. وقال لافروف، في كلمة أمام الجلسة العامة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي: "بعد الهجمة الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي قمنا بإدانتها بشكل قاطع، تفاقم الوضع بشكل حاد في أقدم نقطة تعاني من الألم في هذا الجزء من العالم، في منطقة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية. وهذه المرة، العنف الذي نراه يتخذ كل يوم نطاقًا غير مسبوق وكارثيا حقا".وأشار لافروف إلى أن روسيا ترى أن مهمتها الأساسية هي وقف إراقة الدماء وتوفير الظروف اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لجميع المحتاجين.وتابع أنه "لسوء الحظ، فإن محاولاتنا العديدة، جنباً إلى جنب مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، للتوصل إلى اعتماد قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف دائم لإطلاق النار، قوبلت بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة، التي تتخذ موقفا أحادي الجانب، وكعادتها تحاول الاستيلاء على أي عمليات وأي مبادرات".وأكد لافروف: "ومع ذلك، وبالتنسيق مع شركائنا، وخاصة العرب، فإننا نواصل بذل الجهود من أجل استقرار الوضع على المدى الطويل ونقل العمل على حل الصراع إلى الحلبة السياسية والدبلوماسية".وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2712، الذي يتضمن الدعوة إلى هدن إنسانية في قطاع غزة، داعياً إلى "ضرورة ضمان المراقبة الدولية لتنفيذ قرار المجلس، تحت رعاية الأمم المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20231220/لافروف-هناك-قوى-خارجية-تستخدم-الصراع-في-غزة-للتحريض-على-الحرب-1084302246.html
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لافروف: روسيا تحاول نقل الصراع بين فلسطين وإسرائيل إلى الطرق الدبلوماسية

13:54 GMT 20.12.2023
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل بذل الجهود لنقل الصراع بين فلسطين وإسرائيل إلى الحلبة السياسية والدبلوماسية.
مراكش – سبوتنيك. وقال لافروف، في كلمة أمام الجلسة العامة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي: "بعد الهجمة الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي قمنا بإدانتها بشكل قاطع، تفاقم الوضع بشكل حاد في أقدم نقطة تعاني من الألم في هذا الجزء من العالم، في منطقة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية. وهذه المرة، العنف الذي نراه يتخذ كل يوم نطاقًا غير مسبوق وكارثيا حقا".
وأشار لافروف إلى أن روسيا ترى أن مهمتها الأساسية هي وقف إراقة الدماء وتوفير الظروف اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لجميع المحتاجين.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى التعاون الروسي العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
لافروف: هناك قوى خارجية تستخدم الصراع في غزة للتحريض على الحرب
12:15 GMT
وتابع أنه "لسوء الحظ، فإن محاولاتنا العديدة، جنباً إلى جنب مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، للتوصل إلى اعتماد قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف دائم لإطلاق النار، قوبلت بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة، التي تتخذ موقفا أحادي الجانب، وكعادتها تحاول الاستيلاء على أي عمليات وأي مبادرات".
وأكد لافروف: "ومع ذلك، وبالتنسيق مع شركائنا، وخاصة العرب، فإننا نواصل بذل الجهود من أجل استقرار الوضع على المدى الطويل ونقل العمل على حل الصراع إلى الحلبة السياسية والدبلوماسية".
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2712، الذي يتضمن الدعوة إلى هدن إنسانية في قطاع غزة، داعياً إلى "ضرورة ضمان المراقبة الدولية لتنفيذ قرار المجلس، تحت رعاية الأمم المتحدة".
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