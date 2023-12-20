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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231220/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يبين-خشية-زيلينسكي-من-التفاوض-مع-روسيا-1084295023.html
مجلس الفيدرالية الروسي يبين خشية زيلينسكي من التفاوض مع روسيا
مجلس الفيدرالية الروسي يبين خشية زيلينسكي من التفاوض مع روسيا
أعلن النائب وعضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي عن جمهورية القرم، سيرغي تسيكوف، أن إحجام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن التفاوض مع... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T10:36+0000
2023-12-20T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال تسيكوف لوكالة "سبوتنيك": "كل ذلك أعذار وحجج تافهة زيلينسكي يخشى إنهاء الصراع العسكري وإعادة السلام إلى أوكرانيا بالنسبة له، هذا سيعني خسارة شخصية من حيث الحرمان من الدعم والمال الغربيين".وأضاف تسيكوف بالقول إنه لا ينبغي لزيلينسكي أن يخدع الشعب الأوكراني بالكلمات حول أهمية مفاوضات معينة، بل يجب أن يقول بصراحة السبب الحقيقي لتصريحاته.وشدد النائب على أن "زيلينسكي يدرك أنه قد يخسر مصدر دخل جيد في صراع عسكري، وأن مصير وتطلعات الشعب الأوكراني، وخاصة المصالح الوطنية لأوكرانيا نفسها، هي آخر ما يهتم به".وفي وقت سابق، قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، إن مسألة المفاوضات مع روسيا لحل الصراع ليست مطروحة حاليا.
https://sputnikarabic.ae/20231114/محلل-سابق-لدى-المخابرات-الأمريكية-يكشف-الحالة-التي-قد-يقبل-فيها-بوتين-المفاوضات-مع-زيلينسكي-1083143417.html
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مجلس الفيدرالية الروسي يبين خشية زيلينسكي من التفاوض مع روسيا

10:36 GMT 20.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن النائب وعضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي عن جمهورية القرم، سيرغي تسيكوف، أن إحجام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن التفاوض مع روسيا هو ذريعة، بل في الواقع مدفوع بالخوف من فقدان الدعم والمال الغربيين.
وقال تسيكوف لوكالة "سبوتنيك": "كل ذلك أعذار وحجج تافهة زيلينسكي يخشى إنهاء الصراع العسكري وإعادة السلام إلى أوكرانيا بالنسبة له، هذا سيعني خسارة شخصية من حيث الحرمان من الدعم والمال الغربيين".
وأضاف تسيكوف بالقول إنه لا ينبغي لزيلينسكي أن يخدع الشعب الأوكراني بالكلمات حول أهمية مفاوضات معينة، بل يجب أن يقول بصراحة السبب الحقيقي لتصريحاته.
الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي امانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
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وشدد النائب على أن "زيلينسكي يدرك أنه قد يخسر مصدر دخل جيد في صراع عسكري، وأن مصير وتطلعات الشعب الأوكراني، وخاصة المصالح الوطنية لأوكرانيا نفسها، هي آخر ما يهتم به".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، إن مسألة المفاوضات مع روسيا لحل الصراع ليست مطروحة حاليا.
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