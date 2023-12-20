https://sputnikarabic.ae/20231220/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يبين-خشية-زيلينسكي-من-التفاوض-مع-روسيا-1084295023.html

مجلس الفيدرالية الروسي يبين خشية زيلينسكي من التفاوض مع روسيا

مجلس الفيدرالية الروسي يبين خشية زيلينسكي من التفاوض مع روسيا

أعلن النائب وعضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي عن جمهورية القرم، سيرغي تسيكوف، أن إحجام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن التفاوض مع... 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T10:36+0000

2023-12-20T10:36+0000

2023-12-20T10:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال تسيكوف لوكالة "سبوتنيك": "كل ذلك أعذار وحجج تافهة زيلينسكي يخشى إنهاء الصراع العسكري وإعادة السلام إلى أوكرانيا بالنسبة له، هذا سيعني خسارة شخصية من حيث الحرمان من الدعم والمال الغربيين".وأضاف تسيكوف بالقول إنه لا ينبغي لزيلينسكي أن يخدع الشعب الأوكراني بالكلمات حول أهمية مفاوضات معينة، بل يجب أن يقول بصراحة السبب الحقيقي لتصريحاته.وشدد النائب على أن "زيلينسكي يدرك أنه قد يخسر مصدر دخل جيد في صراع عسكري، وأن مصير وتطلعات الشعب الأوكراني، وخاصة المصالح الوطنية لأوكرانيا نفسها، هي آخر ما يهتم به".وفي وقت سابق، قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، إن مسألة المفاوضات مع روسيا لحل الصراع ليست مطروحة حاليا.

https://sputnikarabic.ae/20231114/محلل-سابق-لدى-المخابرات-الأمريكية-يكشف-الحالة-التي-قد-يقبل-فيها-بوتين-المفاوضات-مع-زيلينسكي-1083143417.html

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