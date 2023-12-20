https://sputnikarabic.ae/20231220/مرتزقة-كنديون-يروون-أهوال-الجحيم-في-أوكرانيا-1084283630.html

مرتزقة كنديون يروون أهوال "الجحيم" في أوكرانيا

مرتزقة كنديون يروون أهوال "الجحيم" في أوكرانيا

أفادت صحيفة كندية، بأن المرتزقة الكنديين يعترفون بأن أوكرانيا تخسر الصراع ولا يفهمون ما يفعلونه في هذا البلد. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T08:12+0000

2023-12-20T08:12+0000

2023-12-20T08:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وبحسب ما نقلت الصحيفة عن اثنين من المرتزقة ديف وجاستن سميث، كان نوفمبر 2023 هو الأكثر "دموية" بالنسبة للمتطوعين من كندا.وبحسب المرتزقة، فإن المشكلة الرئيسية بالنسبة لأوكرانيا كانت ضعف الاهتمام بها من جانب الدول الغربية، ونتيجة لذلك، تباطؤ تقديم المساعدات العسكرية.قال ديف: "إذا كنت تريد خسارة صراع ما، فافقد الاهتمام به. هكذا تسير الأمور". وقال أحد المرتزقة: "يواصل جنود المشاة الروس المضي قدمًا. روسيا تشبه شخصية ألعاب الفيديو التي تولد من جديد باستمرار".قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اليوم السابق إنه منذ بداية العملية الخاصة، دمرت القوات المسلحة أكثر من 5.8 ألف مرتزق أجنبي، وتم القضاء على 103 من مجرمي ممن مارسوا الاضطهاد والقسوة الحرب في أوكرانيا.وكما ورد سابقًا في وزارة الدفاع، على خلفية فشل خطط التعبئة وإخفاء الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، كثفت كييف تجنيد المرتزقة. ويتم تجنيدهم في الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك بمساعدة وكالة المخابرات المركزية، وكذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20231220/دبلوماسي-روسي-انهيار-الجيش-الأوكراني-أمر-لا-مفر-منه-والدعم-الغربي-لكييف-سيتلاشى--1084280429.html

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