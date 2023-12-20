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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231220/مرتزقة-كنديون-يروون-أهوال-الجحيم-في-أوكرانيا-1084283630.html
مرتزقة كنديون يروون أهوال "الجحيم" في أوكرانيا
مرتزقة كنديون يروون أهوال "الجحيم" في أوكرانيا
أفادت صحيفة كندية، بأن المرتزقة الكنديين يعترفون بأن أوكرانيا تخسر الصراع ولا يفهمون ما يفعلونه في هذا البلد. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T08:12+0000
2023-12-20T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب ما نقلت الصحيفة عن اثنين من المرتزقة ديف وجاستن سميث، كان نوفمبر 2023 هو الأكثر "دموية" بالنسبة للمتطوعين من كندا.وبحسب المرتزقة، فإن المشكلة الرئيسية بالنسبة لأوكرانيا كانت ضعف الاهتمام بها من جانب الدول الغربية، ونتيجة لذلك، تباطؤ تقديم المساعدات العسكرية.قال ديف: "إذا كنت تريد خسارة صراع ما، فافقد الاهتمام به. هكذا تسير الأمور". وقال أحد المرتزقة: "يواصل جنود المشاة الروس المضي قدمًا. روسيا تشبه شخصية ألعاب الفيديو التي تولد من جديد باستمرار".قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اليوم السابق إنه منذ بداية العملية الخاصة، دمرت القوات المسلحة أكثر من 5.8 ألف مرتزق أجنبي، وتم القضاء على 103 من مجرمي ممن مارسوا الاضطهاد والقسوة الحرب في أوكرانيا.وكما ورد سابقًا في وزارة الدفاع، على خلفية فشل خطط التعبئة وإخفاء الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، كثفت كييف تجنيد المرتزقة. ويتم تجنيدهم في الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك بمساعدة وكالة المخابرات المركزية، وكذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20231220/دبلوماسي-روسي-انهيار-الجيش-الأوكراني-أمر-لا-مفر-منه-والدعم-الغربي-لكييف-سيتلاشى--1084280429.html
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روسيا, العالم

مرتزقة كنديون يروون أهوال "الجحيم" في أوكرانيا

08:12 GMT 20.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفادت صحيفة كندية، بأن المرتزقة الكنديين يعترفون بأن أوكرانيا تخسر الصراع ولا يفهمون ما يفعلونه في هذا البلد.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن اثنين من المرتزقة ديف وجاستن سميث، كان نوفمبر 2023 هو الأكثر "دموية" بالنسبة للمتطوعين من كندا.

ونقلت الصحيفة عن أحدهم: "كثيرا ما أتساءل عما أفعله هنا. وهذا يحدث في كل مرة أسمع عن كندي مات هنا".

وبحسب المرتزقة، فإن المشكلة الرئيسية بالنسبة لأوكرانيا كانت ضعف الاهتمام بها من جانب الدول الغربية، ونتيجة لذلك، تباطؤ تقديم المساعدات العسكرية.

وأشارت إلى أن، سكان تورنتو الأصليين، بعد ثلاثة أيام من "الجحيم" في الخنادق، يعبرون عن حماستهم لأن أوكرانيا "تخسر تدريجيا" في الصراع الذي أتوا من أجله.

قال ديف: "إذا كنت تريد خسارة صراع ما، فافقد الاهتمام به. هكذا تسير الأمور".

وأوضحت صحيفة "جلوب آند ميل"، المرتزقة اعترفت بأن الأعمال النشطة للقوات المسلحة الأوكرانية قد انتهت، وتم استبدال الهجوم المضاد الأوكراني الفاشل بهجوم للجيش الروسي الذي يفوق القوات الأوكرانية في عدد الجنود والدبابات والمدفعية. ووفقا لهم، في حين أن الأوكرانيين يفتقرون إلى الذخيرة، تواصل القوات الروسية تقدمها.

وقال أحد المرتزقة: "يواصل جنود المشاة الروس المضي قدمًا. روسيا تشبه شخصية ألعاب الفيديو التي تولد من جديد باستمرار".
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02:46 GMT
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اليوم السابق إنه منذ بداية العملية الخاصة، دمرت القوات المسلحة أكثر من 5.8 ألف مرتزق أجنبي، وتم القضاء على 103 من مجرمي ممن مارسوا الاضطهاد والقسوة الحرب في أوكرانيا.
وكما ورد سابقًا في وزارة الدفاع، على خلفية فشل خطط التعبئة وإخفاء الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، كثفت كييف تجنيد المرتزقة. ويتم تجنيدهم في الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك بمساعدة وكالة المخابرات المركزية، وكذلك في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا.
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