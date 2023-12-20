https://sputnikarabic.ae/20231220/مسؤول-أمريكي-قرار-يهدد-الولايات-المتحدةالأيام-الأخيرة-لهذه-الأمة--1084281536.html
مسؤول أمريكي: قرار يهدد الولايات المتحدة.."الأيام الأخيرة لهذه الأمة"
مسؤول أمريكي: قرار يهدد الولايات المتحدة.."الأيام الأخيرة لهذه الأمة"
انتقد عضو الكونغرس الجمهوري روني جاكسون قرار المحكمة العليا في كولورادو بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب المحلي، واصفا... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T05:55+0000
2023-12-20T05:55+0000
2023-12-20T05:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/03/1081623768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e89cb55b0744ee176ffc1cfeed6c81af.jpg
وعلق جاكسون على صفحته الخاصة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بالقول: "لا يصدق! هذا ما تبدو عليه الأيام الأخيرة لهذه الأمة! ما فعلته المحكمة العليا المتحيزة في كولورادو هو عمل شرير وشائن وغير أمريكي!".ووفقا له، فإن المعارضين "يعلمون" أنهم لا يستطيعون التغلب على ترامب، لذا فهم يزورون الانتخابات".وفي الوقت نفسه، وعد عضو الكونغرس عن ولاية تكساس بـ"هزيمتهم"، معرباً عن ثقته في عودة ترامب إلى البيت الأبيض عقب الانتخابات المقبلة. ووصف ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب قرار محكمة كولورادو بأنه خاطئ، قائلا إنه سيتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا الأمريكية.وسبق أن منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية المحلية في إطار تحديد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024.وأكدت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية بعدم السماح للرئيس السابق بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية على أساس التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يقصر حق الترشح على أولئك الذين "شاركوا أثناء توليهم المنصب في التمرد ضد الولايات المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20231220/المحكمة-العليا-في-ولاية-كولورادو-تمنع-ترامب-من-خوض-الانتخابات-التمهيدية-لسباق-الرئاسة-1084279966.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/03/1081623768_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c63b8287c38b0fed59abce71e4bdd3a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول أمريكي: قرار يهدد الولايات المتحدة.."الأيام الأخيرة لهذه الأمة"
انتقد عضو الكونغرس الجمهوري روني جاكسون قرار المحكمة العليا في كولورادو بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب المحلي، واصفا قرار المحكمة بأنها "الأيام الأخيرة لهذا البلد".
وعلق جاكسون على صفحته الخاصة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بالقول: "لا يصدق! هذا ما تبدو عليه الأيام الأخيرة لهذه الأمة! ما فعلته المحكمة العليا المتحيزة في كولورادو هو عمل شرير وشائن وغير أمريكي!".
ووفقا له، فإن المعارضين "يعلمون" أنهم لا يستطيعون التغلب على ترامب، لذا فهم يزورون الانتخابات".
وفي الوقت نفسه، وعد عضو الكونغرس عن ولاية تكساس بـ"هزيمتهم"، معرباً عن ثقته في عودة ترامب إلى البيت الأبيض عقب الانتخابات المقبلة. ووصف ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب قرار محكمة كولورادو بأنه خاطئ، قائلا إنه سيتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وسبق أن منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية المحلية في إطار تحديد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وأكدت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية بعدم السماح للرئيس السابق بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية على أساس التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يقصر حق الترشح على أولئك الذين "شاركوا أثناء توليهم المنصب في التمرد ضد الولايات المتحدة".