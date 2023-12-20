https://sputnikarabic.ae/20231220/معلومات-عن-صاروخ-إس-إم---2-الذي-تستخدمه-السفن-الأمريكية--ضد-أنصار-الله-1084295152.html

معلومات عن صاروخ "إس إم - 2" الذي تستخدمه السفن الأمريكية ضد "أنصار الله"

معلومات عن صاروخ "إس إم - 2" الذي تستخدمه السفن الأمريكية ضد "أنصار الله"

يرى خبراء عسكريون أن صاروخ الدفاع الجوي "إس إم - 2" (بلوك - 4) يمثل اختيارا مناسبا للسفن الأمريكية المكلفة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة، التي تطلقها... 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T11:06+0000

2023-12-20T11:06+0000

2023-12-20T11:06+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن خبراء قولهم إن الصاروخ "إس إم - 2" يمكنه القيام بهذه المهمة، لكنهم أشاروا إلى أن تكلفته العالية مقارنة بتكلفة الأهداف التي يسقطها، تثير جدلا كبيرا بين المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون". وبينما تقدر تكلفة طائرة "أنصار الله" المسيرة بنحو ألفي دولار، فإن عملية اعتراضها بصاروخ "إس إم - 2" تتكلف أكثر من مليوني دولار، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في "البنتاغون".ويصنف "إس إم - 2" ضمن الصواريخ الاعتراضية (سطح - جو)، التي يتم إطلاقها من منصات إطلاق عمودية مثبتة على متن السفن الحربية، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.المواصفات الفنية للصاروخ "إس إم - 2"وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الجيش الأمريكي أسقط 38 طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" اليمنية خلال الشهرين الماضيين.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين الماضي، إطلاق عملية بحرية متعددة الجنسيات تحمل اسم "حارس الازدهار" تقوم بدوريات بحرية في مناطق جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لتأمين حرية الملاحة بالمنطقة ومواجهة هجمات "أنصار الله"، التي أعلنت تنفيذها ضد السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل، على خلفية الحرب في غزة.

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