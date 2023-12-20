https://sputnikarabic.ae/20231220/معلومات-عن-صاروخ-إس-إم---2-الذي-تستخدمه-السفن-الأمريكية--ضد-أنصار-الله-1084295152.html
معلومات عن صاروخ "إس إم - 2" الذي تستخدمه السفن الأمريكية ضد "أنصار الله"
معلومات عن صاروخ "إس إم - 2" الذي تستخدمه السفن الأمريكية ضد "أنصار الله"
يرى خبراء عسكريون أن صاروخ الدفاع الجوي "إس إم - 2" (بلوك - 4) يمثل اختيارا مناسبا للسفن الأمريكية المكلفة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة، التي تطلقها... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T11:06+0000
2023-12-20T11:06+0000
2023-12-20T11:06+0000
رصد عسكري
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
غزة
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن خبراء قولهم إن الصاروخ "إس إم - 2" يمكنه القيام بهذه المهمة، لكنهم أشاروا إلى أن تكلفته العالية مقارنة بتكلفة الأهداف التي يسقطها، تثير جدلا كبيرا بين المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون". وبينما تقدر تكلفة طائرة "أنصار الله" المسيرة بنحو ألفي دولار، فإن عملية اعتراضها بصاروخ "إس إم - 2" تتكلف أكثر من مليوني دولار، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في "البنتاغون".ويصنف "إس إم - 2" ضمن الصواريخ الاعتراضية (سطح - جو)، التي يتم إطلاقها من منصات إطلاق عمودية مثبتة على متن السفن الحربية، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.المواصفات الفنية للصاروخ "إس إم - 2"وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الجيش الأمريكي أسقط 38 طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" اليمنية خلال الشهرين الماضيين.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين الماضي، إطلاق عملية بحرية متعددة الجنسيات تحمل اسم "حارس الازدهار" تقوم بدوريات بحرية في مناطق جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لتأمين حرية الملاحة بالمنطقة ومواجهة هجمات "أنصار الله"، التي أعلنت تنفيذها ضد السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل، على خلفية الحرب في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231219/معلومات-عن-الأساطيل-الحربية-للدول-المشاركة-في-تحالف-واشنطن-البحري-ضد-أنصار-الله-1084269766.html
https://sputnikarabic.ae/20231220/صاروخ-بمليوني-دولار-لإسقاط-طائرة-بألفي-دولار-قلق-في-أمريكا-من-تكلفة-التصدي-لهجمات-أنصار-الله-1084284708.html
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رصد عسكري, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
معلومات عن صاروخ "إس إم - 2" الذي تستخدمه السفن الأمريكية ضد "أنصار الله"
يرى خبراء عسكريون أن صاروخ الدفاع الجوي "إس إم - 2" (بلوك - 4) يمثل اختيارا مناسبا للسفن الأمريكية المكلفة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة، التي تطلقها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن المتجه إلى إسرائيل عبر باب المندب والبحر الأحمر.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن خبراء قولهم إن الصاروخ "إس إم - 2" يمكنه القيام بهذه المهمة، لكنهم أشاروا إلى أن تكلفته العالية
مقارنة بتكلفة الأهداف التي يسقطها، تثير جدلا كبيرا بين المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".
وبينما تقدر تكلفة طائرة "أنصار الله" المسيرة بنحو ألفي دولار، فإن عملية اعتراضها بصاروخ "إس إم - 2" تتكلف أكثر من مليوني دولار، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في "البنتاغون".
ويصنف "إس إم - 2" ضمن الصواريخ الاعتراضية (سطح - جو)، التي يتم إطلاقها من منصات إطلاق عمودية مثبتة على متن السفن الحربية، حسبما ذكر
موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.
المواصفات الفنية للصاروخ "إس إم - 2"
النوع: صاروخ "سطح - جو" متوسطة المدى.
ارتفاع التحليق: من ألف إلى 33 ألف متر.
نوع الدفع: يعمل بالوقود الصلب في المرحلة الأولى.
نظام التوجيه: داخلي / خارجي
دخول الخدمة: عام 1995 حتى الآن.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الجيش الأمريكي أسقط 38 طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" اليمنية خلال الشهرين الماضيين.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين الماضي، إطلاق عملية بحرية متعددة الجنسيات تحمل اسم "حارس الازدهار
" تقوم بدوريات بحرية في مناطق جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لتأمين حرية الملاحة بالمنطقة ومواجهة هجمات "أنصار الله"، التي أعلنت تنفيذها ضد السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل، على خلفية الحرب في غزة.