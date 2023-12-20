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https://sputnikarabic.ae/20231220/هنية-بعد-75-يوما-من-جرائم-الكيان-الصهيوني-المقاومة-لا-تزال-قوية-وثابتة-1084282013.html
هنية: بعد 75 يوما من جرائم الكيان الصهيوني المقاومة لا تزال قوية وثابتة
هنية: بعد 75 يوما من جرائم الكيان الصهيوني المقاومة لا تزال قوية وثابتة
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، إن "المقاومة ما زالت صامدة وقوية في الميدان". 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T07:05+0000
2023-12-20T07:05+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن هنية قوله، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الدوحة، إن "المقاومة ألحقت خسائر فادحة بالكيان الصهيوني على الرغم من مرور 75 يوما من العدوان الصهيوني وتوسيع حملاته الجوية والبحرية والبرية على اهل غزة".وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تفاصيل اللقاء، قائلا، إن "اللقاء كان فرصة أخرى لإجراء المناقشات وتبادل الآراء حول آخر التطورات في فلسطين"، مشيرا إلى أنه "تم مناقشة آخر تطورات اأوضاع السياسية والميدانية في غزة وتبادل الآراء، وقدم هنية تقريرا كاملا عن الوضع الميداني والداخلي في غزة".ولفت كنعاني إلى أن "إيران بذلت باعتبارها أهم داعم للشعب الفلسطيني في النضال التحرري للأمة الفلسطينية جهودًا دبلوماسية واسعة النطاق على المستوى الإقليمي والدولي لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وإنهاء الحرب الإجرامية والعدوان الصهيوني ضد غزة منذ بداية التطورات الحالية".وقال إن "المسار الذي سلكه الكيان الصهيوني لن يصل أبداً إلى النتيجة المرجوة وحتى هذه اللحظة النصر الحاسم هو للشعب الفلسطيني والحكومة الأمريكية هي الخاسر أخلاقيًا وسياسيًا من حرب غزة". ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, طوفان الأقصى
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, طوفان الأقصى

هنية: بعد 75 يوما من جرائم الكيان الصهيوني المقاومة لا تزال قوية وثابتة

07:05 GMT 20.12.2023
© AFP 2023 / -رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران
رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / -
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، إن "المقاومة ما زالت صامدة وقوية في الميدان".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن هنية قوله، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الدوحة، إن "المقاومة ألحقت خسائر فادحة بالكيان الصهيوني على الرغم من مرور 75 يوما من العدوان الصهيوني وتوسيع حملاته الجوية والبحرية والبرية على اهل غزة".
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تفاصيل اللقاء، قائلا، إن "اللقاء كان فرصة أخرى لإجراء المناقشات وتبادل الآراء حول آخر التطورات في فلسطين"، مشيرا إلى أنه "تم مناقشة آخر تطورات اأوضاع السياسية والميدانية في غزة وتبادل الآراء، وقدم هنية تقريرا كاملا عن الوضع الميداني والداخلي في غزة".
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ولفت كنعاني إلى أن "إيران بذلت باعتبارها أهم داعم للشعب الفلسطيني في النضال التحرري للأمة الفلسطينية جهودًا دبلوماسية واسعة النطاق على المستوى الإقليمي والدولي لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وإنهاء الحرب الإجرامية والعدوان الصهيوني ضد غزة منذ بداية التطورات الحالية".
وقال إن "المسار الذي سلكه الكيان الصهيوني لن يصل أبداً إلى النتيجة المرجوة وحتى هذه اللحظة النصر الحاسم هو للشعب الفلسطيني والحكومة الأمريكية هي الخاسر أخلاقيًا وسياسيًا من حرب غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
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وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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