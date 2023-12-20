https://sputnikarabic.ae/20231220/وزير-الخارجية-اللبناني-لـسبوتنيك-الموقف-الروسي-تجاه-القضية-الفلسطينية-ممتاز-1084306761.html
وزير الخارجية اللبناني لـ"سبوتنيك": الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية "ممتاز"
وزير الخارجية اللبناني لـ"سبوتنيك": الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية "ممتاز"
صرح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله أبو حبيب، أن بلاده تنسق مع الجانب الروسي في العديد من القضايا بشكل دائم. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T13:55+0000
2023-12-20T13:55+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "لبنان دائم التنسيق مع الجانب الروسي، خاصة على مستوى الأمم المتحدة"، معربا عن أمله في استمرار تطوير العلاقات العربية - الروسية.ولفت أبو حبيب، إلى أهمية الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في الأمم المتحدة واصفا إياه بـ"الممتاز".وشدد على أهمية التقارب العربي - الروسي المبني على علاقات قوية وتاريخية، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق.كما أشار إلى دعم روسيا للاستقرار في الدول العربية وتسوية النزاعات.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح، يوم الخميس الماضي، بأن ما يحدث في غزة كارثي.وأضاف أنه "تناقش مع نظرائه في السعودية والإمارات، وأنه على تواصل مع الرئيس المصري، ولا بد من توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة".وأوضح أن "الأمين العام للأمم المتحدة، وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم"، لافتا إلى أن هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى لوقف الحرب.كما شدد الرئيس الروسي على أهمية الحفاظ على سلامة الناس في غزة، وتقديم دعم إنساني ضخم للمواطنين هناك، معلنا أن موسكو تسعى لفتح مستشفى بالقرب من غزة، على الرغم من رد الجانب الإسرائيلي بأن "هذا الأمر غير آمن".
https://sputnikarabic.ae/20231220/لافروف-هناك-قوى-خارجية-تستخدم-الصراع-في-غزة-للتحريض-على-الحرب-1084302246.html
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حصري, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, الأخبار
حصري, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, الأخبار
وزير الخارجية اللبناني لـ"سبوتنيك": الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية "ممتاز"
حصري
صرح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله أبو حبيب، أن بلاده تنسق مع الجانب الروسي في العديد من القضايا بشكل دائم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
"، أن "لبنان دائم التنسيق مع الجانب الروسي، خاصة على مستوى الأمم المتحدة"، معربا عن أمله في استمرار تطوير العلاقات العربية - الروسية.
ولفت أبو حبيب، إلى أهمية الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في الأمم المتحدة واصفا إياه بـ"الممتاز".
وشدد على أهمية التقارب العربي - الروسي المبني على علاقات قوية وتاريخية، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق.
كما أشار إلى دعم روسيا للاستقرار في الدول العربية وتسوية النزاعات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قد صرح، يوم الخميس الماضي، بأن ما يحدث في غزة كارثي.
وأضاف أنه "تناقش مع نظرائه في السعودية والإمارات، وأنه على تواصل مع الرئيس المصري، ولا بد من توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأوضح أن "الأمين العام للأمم المتحدة، وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم"، لافتا إلى أن هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى لوقف الحرب.
كما شدد الرئيس الروسي على أهمية الحفاظ على سلامة الناس في غزة، وتقديم دعم إنساني ضخم للمواطنين هناك، معلنا أن موسكو تسعى لفتح مستشفى بالقرب من غزة
، على الرغم من رد الجانب الإسرائيلي بأن "هذا الأمر غير آمن".