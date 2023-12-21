https://sputnikarabic.ae/20231221/أكاديمي-جزائري-يجب-أن-يكون-هناك-سياسة-لغوية-تكاملية--في-كل-البلاد-العربية---1084337858.html
أكاديمي جزائري: يجب أن يكون هناك سياسة لغوية تكاملية في كل البلاد العربية
أكاديمي جزائري: يجب أن يكون هناك سياسة لغوية تكاملية في كل البلاد العربية
في حلقة اليوم من البرنامج: اليونيسكو تحتفل باليوم العالمي للغة العربية، روسيا تحتضن فعاليات أيام اللغة العربية في موسكو، "المعلقات الشعرية العشرة" تصدر... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T14:42+0000
2023-12-21T14:42+0000
2023-12-21T14:42+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/15/1084337644_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0eac04b7d3d8cef066aa1a26375825df.png
أكاديمي جزائري: يجب أن يكون هناك سياسة لغوية تكاملية في كل البلاد العربية
أكاديمي جزائري: يجب أن يكون هناك سياسة لغوية تكاملية في كل البلاد العربية
يحتفل العالم بـ اليوم العالمى للغة العربية يوم 18 ديسمبر/كانون أول من كل عام، وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، كونه اليوم الذى أصدرت فيه، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل فى الأمم المتحدة.وتُعدّ اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، وتؤكد منظمة اليونسكو أن من يتحدث بالعربية يوميًا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة، وهي لغة رسمية سادسة في المنظمة.يقول البروفيسور كمال قادري، رئيس المجلس العلمي للغات والآداب بجامعة بريكة بالجزائر، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/15/1084337644_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b69a7738a47440056fcef3359396a053.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
صدى الحياة, аудио
أكاديمي جزائري: يجب أن يكون هناك سياسة لغوية تكاملية في كل البلاد العربية
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في حلقة اليوم من البرنامج: اليونيسكو تحتفل باليوم العالمي للغة العربية، روسيا تحتضن فعاليات أيام اللغة العربية في موسكو، "المعلقات الشعرية العشرة" تصدر بالإيطالية للمرة الأولى تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية.
يحتفل العالم بـ اليوم العالمى للغة العربية
يوم 18 ديسمبر/كانون أول من كل عام، وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، كونه اليوم الذى أصدرت فيه، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل فى الأمم المتحدة.
وتُعدّ اللغة العربية
ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، وتؤكد منظمة اليونسكو
أن من يتحدث بالعربية يوميًا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة، وهي لغة رسمية سادسة في المنظمة.
يقول البروفيسور كمال قادري، رئيس المجلس العلمي للغات والآداب بجامعة بريكة بالجزائر، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"اللغة العربية تواجه حاليا العديد من التحديات، التي يتطلبها واقع هذا العصر، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، ولمواجهة هذه التحديات يجب أن يكون هناك سياسة لغوية في كل البلاد العربية، على قدر من التكامل والتضامن بينها، لوحدة لغتها. وبالرغم من كل هذه التحديات ستبقى اللغة العربية لغة حية ومهمة ورسمية لكل البلدان العربية. واعتماد "اليونيسكو" هذا التاريخ إنما هو تقدير لهذه اللغة التي اكتسبت مكانة مرموقة عبر التاريخ، والتي لا تزال تحظى بالتقدير والاحترام في كل دول العالم".
التفاصيل في الملف الصوتي...