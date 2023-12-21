https://sputnikarabic.ae/20231221/أكاديمي-جزائري-يجب-أن-يكون-هناك-سياسة-لغوية-تكاملية--في-كل-البلاد-العربية---1084337858.html

أكاديمي جزائري: يجب أن يكون هناك سياسة لغوية تكاملية في كل البلاد العربية

أكاديمي جزائري: يجب أن يكون هناك سياسة لغوية تكاملية في كل البلاد العربية

في حلقة اليوم من البرنامج: اليونيسكو تحتفل باليوم العالمي للغة العربية، روسيا تحتضن فعاليات أيام اللغة العربية في موسكو، "المعلقات الشعرية العشرة" تصدر... 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T14:42+0000

2023-12-21T14:42+0000

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راديو

صدى الحياة

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أكاديمي جزائري: يجب أن يكون هناك سياسة لغوية تكاملية في كل البلاد العربية أكاديمي جزائري: يجب أن يكون هناك سياسة لغوية تكاملية في كل البلاد العربية

يحتفل العالم بـ اليوم العالمى للغة العربية يوم 18 ديسمبر/كانون أول من كل عام، وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، كونه اليوم الذى أصدرت فيه، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل فى الأمم المتحدة.وتُعدّ اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، وتؤكد منظمة اليونسكو أن من يتحدث بالعربية يوميًا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة، وهي لغة رسمية سادسة في المنظمة.يقول البروفيسور كمال قادري، رئيس المجلس العلمي للغات والآداب بجامعة بريكة بالجزائر، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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