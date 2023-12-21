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https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-أمريكي-أوكرانيا-مقبلة-على-عام-جديد-بائس-1084322214.html
إعلام أمريكي: أوكرانيا مقبلة على عام جديد بائس
إعلام أمريكي: أوكرانيا مقبلة على عام جديد بائس
أفادت وسائل إعلام غربية أن عام 2024 المقبل سيكون صعبا وسيئا بالنسبة لأوكرانيا، حيث تشعر القوات المسلحة الأوكرانية بالتعب على خلفية الهجوم المضاد الفاشل. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T07:56+0000
2023-12-21T07:56+0000
العالم
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن "العام المقبل يعد بأن يكون سيئاً بالنسبة لأوكرانيا. فقد انتهى الهجوم المضاد الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق بخيبة الأمل وقواتها ملطخة بالدماء ومنهكة، وفي الصحافة الأمريكية، كما هو متوقع، هناك انتقادات حول ما إذا كان الجبن الأوكراني أو الجشع الغربي هو المسؤول عن هذا الأمر.ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أنه "حتى لو تلقت أوكرانيا مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة في عام 2024، فمن المرجح أن يظل يتعين عليها الحفاظ على طاقتها والاستعداد للدفعة الكبيرة التالية، وربما الدفعة الكبيرة الأخيرة في عام 2025".وشككت الصحيفة بقدرة صمود كييف في العام المقبل خصوصا مع انحسار الدعم الغربي لها.
https://sputnikarabic.ae/20231220/إعلام-الولايات-المتحدة-تخلت-عن-أوكرانيا-في-الأمم-المتحدة-1084281245.html
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إعلام أمريكي: أوكرانيا مقبلة على عام جديد بائس

07:56 GMT 21.12.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وسائل إعلام غربية أن عام 2024 المقبل سيكون صعبا وسيئا بالنسبة لأوكرانيا، حيث تشعر القوات المسلحة الأوكرانية بالتعب على خلفية الهجوم المضاد الفاشل.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن "العام المقبل يعد بأن يكون سيئاً بالنسبة لأوكرانيا. فقد انتهى الهجوم المضاد الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق بخيبة الأمل وقواتها ملطخة بالدماء ومنهكة، وفي الصحافة الأمريكية، كما هو متوقع، هناك انتقادات حول ما إذا كان الجبن الأوكراني أو الجشع الغربي هو المسؤول عن هذا الأمر.
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الولايات المتحدة "تخلت" عن أوكرانيا في الأمم المتحدة
أمس, 05:25 GMT
ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أنه "حتى لو تلقت أوكرانيا مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة في عام 2024، فمن المرجح أن يظل يتعين عليها الحفاظ على طاقتها والاستعداد للدفعة الكبيرة التالية، وربما الدفعة الكبيرة الأخيرة في عام 2025".
وشككت الصحيفة بقدرة صمود كييف في العام المقبل خصوصا مع انحسار الدعم الغربي لها.
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