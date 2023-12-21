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https://sputnikarabic.ae/20231221/ارتفاع-وتيرة-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-البلدات-اللبنانية-فياض-لن-نترك-أي-اعتداء-يمر-دون-رد-1084332357.html
ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية.. فياض: لن نترك أي اعتداء يمر دون رد
ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية.. فياض: لن نترك أي اعتداء يمر دون رد
ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، في الأيام الماضية، فالقصف المدفعي على البلدات والمنازل والممتلكات أصبح شبه يومي والغارات الحربية للطيران الإسرائيلي، أصبحت... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T14:05+0000
2023-12-21T14:05+0000
العالم العربي
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يوم أمس الأربعاء، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلا في بلدة مركبا الحدودية، أسفر عن مقتل العضو في "حزب الله" اللبناني إبراهيم عبد الرضا رسلان، وتدمير المنزل بشكل كامل إلى جانب أضرار لحقت بالمنازل والممتلكات المجاورة.وفي هذا السياق قال النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، علي فياض، لـ"سبوتنيك"، إن "العدو انهزم في الميدان بحرب المواقع التي خاضها ضده المقاومة. بذل كل الجهد في سبيل تعديل وجهة المواجهة ولكنها باءت بالفشل، وبالتالي هو يعمد للتصعيد باتجاه المدنيين اللبنانيين ردا على هزائمه على المستوى الميداني".وتابع فياض، بالقول: "بطبيعة الحال المقاومة لا يمكن أن تتساهل في الاعتداء على المدنيين اللبنانيين، ولديها مطلق الحق في الرد على كل اعتداء بما يؤدي إلى ردع العدو، والمقاومة أكدت في بياناتها على أن هذه الاعتداءات لن تمر". ورصدت عدسة "سبوتنيك"، الدمار الذي نتج عن الغارة في البلدة، وقال ابن عم رسلان، فضل رسلان، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشهد المنزل المدمر مفاجئ، القصف طال منزل مواطن مزارع يسكن وحيدا، وصمد في البلدة للحفاظ على رزقه فهو يملك عددا من البقر، وطبيعة الاستهداف كبير جدا ويتم استهداف جبال بها".وتابع: "نحن اعتدنا على التضحيات بتقديم الأرواح والمنازل والممتلكات وبكل شيء، ونحن فداء للمقاومة وعزة البلد وغزة، وما نقدمه جزء بسيط أمام ما قدمته غزة، ونقدم أيضا دفاعا عن كرامة الأمة الغائبة، شعبا وحكاما".
https://sputnikarabic.ae/20231221/إغلاق-عشرات-المستوطنات-والطرقات-في-شمالي-إسرائيل-تحسبا-من-رد-حزب-الله-على-الاعتداءات-الإسرائيلية-1084323711.html
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العالم العربي
العالم العربي

ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية.. فياض: لن نترك أي اعتداء يمر دون رد

14:05 GMT 21.12.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية
ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، في الأيام الماضية، فالقصف المدفعي على البلدات والمنازل والممتلكات أصبح شبه يومي والغارات الحربية للطيران الإسرائيلي، أصبحت واسعة النطاق وتستهدف وسط البلدات اللبنانية الجنوبية وبقوة تدميرية كبيرة.
يوم أمس الأربعاء، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلا في بلدة مركبا الحدودية، أسفر عن مقتل العضو في "حزب الله" اللبناني إبراهيم عبد الرضا رسلان، وتدمير المنزل بشكل كامل إلى جانب أضرار لحقت بالمنازل والممتلكات المجاورة.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
إغلاق عشرات المستوطنات والطرقات في شمالي إسرائيل تحسبا من رد "حزب الله" على الاعتداءات الإسرائيلية
09:31 GMT
وفي هذا السياق قال النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، علي فياض، لـ"سبوتنيك"، إن "العدو انهزم في الميدان بحرب المواقع التي خاضها ضده المقاومة. بذل كل الجهد في سبيل تعديل وجهة المواجهة ولكنها باءت بالفشل، وبالتالي هو يعمد للتصعيد باتجاه المدنيين اللبنانيين ردا على هزائمه على المستوى الميداني".
© Sputnik . Abdul Kader Albayارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية
ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتابع فياض، بالقول: "بطبيعة الحال المقاومة لا يمكن أن تتساهل في الاعتداء على المدنيين اللبنانيين، ولديها مطلق الحق في الرد على كل اعتداء بما يؤدي إلى ردع العدو، والمقاومة أكدت في بياناتها على أن هذه الاعتداءات لن تمر".
ورصدت عدسة "سبوتنيك"، الدمار الذي نتج عن الغارة في البلدة، وقال ابن عم رسلان، فضل رسلان، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشهد المنزل المدمر مفاجئ، القصف طال منزل مواطن مزارع يسكن وحيدا، وصمد في البلدة للحفاظ على رزقه فهو يملك عددا من البقر، وطبيعة الاستهداف كبير جدا ويتم استهداف جبال بها".
© Sputnik . Abdul Kader Albayارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية
ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتابع: "نحن اعتدنا على التضحيات بتقديم الأرواح والمنازل والممتلكات وبكل شيء، ونحن فداء للمقاومة وعزة البلد وغزة، وما نقدمه جزء بسيط أمام ما قدمته غزة، ونقدم أيضا دفاعا عن كرامة الأمة الغائبة، شعبا وحكاما".
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