https://sputnikarabic.ae/20231221/ارتفاع-وتيرة-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-البلدات-اللبنانية-فياض-لن-نترك-أي-اعتداء-يمر-دون-رد-1084332357.html

ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية.. فياض: لن نترك أي اعتداء يمر دون رد

ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية.. فياض: لن نترك أي اعتداء يمر دون رد

ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، في الأيام الماضية، فالقصف المدفعي على البلدات والمنازل والممتلكات أصبح شبه يومي والغارات الحربية للطيران الإسرائيلي، أصبحت... 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T14:05+0000

2023-12-21T14:05+0000

2023-12-21T14:05+0000

العالم العربي

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يوم أمس الأربعاء، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلا في بلدة مركبا الحدودية، أسفر عن مقتل العضو في "حزب الله" اللبناني إبراهيم عبد الرضا رسلان، وتدمير المنزل بشكل كامل إلى جانب أضرار لحقت بالمنازل والممتلكات المجاورة.وفي هذا السياق قال النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، علي فياض، لـ"سبوتنيك"، إن "العدو انهزم في الميدان بحرب المواقع التي خاضها ضده المقاومة. بذل كل الجهد في سبيل تعديل وجهة المواجهة ولكنها باءت بالفشل، وبالتالي هو يعمد للتصعيد باتجاه المدنيين اللبنانيين ردا على هزائمه على المستوى الميداني".وتابع فياض، بالقول: "بطبيعة الحال المقاومة لا يمكن أن تتساهل في الاعتداء على المدنيين اللبنانيين، ولديها مطلق الحق في الرد على كل اعتداء بما يؤدي إلى ردع العدو، والمقاومة أكدت في بياناتها على أن هذه الاعتداءات لن تمر". ورصدت عدسة "سبوتنيك"، الدمار الذي نتج عن الغارة في البلدة، وقال ابن عم رسلان، فضل رسلان، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشهد المنزل المدمر مفاجئ، القصف طال منزل مواطن مزارع يسكن وحيدا، وصمد في البلدة للحفاظ على رزقه فهو يملك عددا من البقر، وطبيعة الاستهداف كبير جدا ويتم استهداف جبال بها".وتابع: "نحن اعتدنا على التضحيات بتقديم الأرواح والمنازل والممتلكات وبكل شيء، ونحن فداء للمقاومة وعزة البلد وغزة، وما نقدمه جزء بسيط أمام ما قدمته غزة، ونقدم أيضا دفاعا عن كرامة الأمة الغائبة، شعبا وحكاما".

https://sputnikarabic.ae/20231221/إغلاق-عشرات-المستوطنات-والطرقات-في-شمالي-إسرائيل-تحسبا-من-رد-حزب-الله-على-الاعتداءات-الإسرائيلية-1084323711.html

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