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البرهان: سنحاسب الذين كانوا سببا في سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني
البرهان: سنحاسب الذين كانوا سببا في سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أنه ستتم محاسبة الذين كانوا سببا في استيلاء قوات الدعم السريع على أكبر مدن ولاية الجزيرة مطلع... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T23:00+0000
2023-12-21T23:00+0000
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
قوات الدعم السريع السودانية
المجلس السيادي في السودان
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرهان أثناء لقائه مع ضابط منطقة البحر الأحمر العسكرية: "ستتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون عن الذي حدث في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، ولا مجاملة في ذلك".وأضاف "سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السوداني، وسنقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني".ووجه البرهان حديثه للقوى السياسية قائلاً "حكم السودان لن يكون إلا عبر الانتخابات"، داعياً السودانيين إلى "عدم الالتفات لمروجي الشائعات التي يطلقها العملاء و تستهدف التشكيك في القوات المسلحة، وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين"، مؤكدا أن "كل عميل وخائن سيجد الردع والحسم والمحاسبة".وأوضح "لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة وذل للقوات المسلحة والشعب السوداني"، مشيراً إلى أنه:وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها قبل أيام إنه سيجري تحقيق حول انسحاب الجيش من مقار الفرقة الأولى مشاة في ولاية الجزيرة.وكانت قوات الدعم السريع أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه استيلائها على مقار عسكرية استراتيجية بولاية الجزيرة دون مقاومة من الجيش السوداني.كما وأفادت مصادر محلية في مدينة الحصاحيصا التي تبعد نحو 40 كيلوا مترا من مدينة ود مدني بسيطرة قوات الدعم السريع على المقار العسكرية الشرطية دون مقاومة من الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20231220/رئيس-العدل-والمساواة-الجديدة-لـسبوتنيك-أحداث-ود-مدني-نقطة-تحول-كبيرة-في-مجريات-المعارك-بالسودان-1084313358.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, المجلس السيادي في السودان
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, المجلس السيادي في السودان

البرهان: سنحاسب الذين كانوا سببا في سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني

23:00 GMT 21.12.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أنه ستتم محاسبة الذين كانوا سببا في استيلاء قوات الدعم السريع على أكبر مدن ولاية الجزيرة مطلع الأسبوع الحالي.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرهان أثناء لقائه مع ضابط منطقة البحر الأحمر العسكرية: "ستتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون عن الذي حدث في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، ولا مجاملة في ذلك".
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رئيس "العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": أحداث ود مدني نقطة تحول كبيرة في مجريات المعارك بالسودان
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وأضاف "سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السوداني، وسنقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني".
ووجه البرهان حديثه للقوى السياسية قائلاً "حكم السودان لن يكون إلا عبر الانتخابات"، داعياً السودانيين إلى "عدم الالتفات لمروجي الشائعات التي يطلقها العملاء و تستهدف التشكيك في القوات المسلحة، وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين"، مؤكدا أن "كل عميل وخائن سيجد الردع والحسم والمحاسبة".
وأوضح "لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة وذل للقوات المسلحة والشعب السوداني"، مشيراً إلى أنه:
"لابد من وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة والمستشفيات ومنازل المواطنين".
وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها قبل أيام إنه سيجري تحقيق حول انسحاب الجيش من مقار الفرقة الأولى مشاة في ولاية الجزيرة.
وكانت قوات الدعم السريع أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه استيلائها على مقار عسكرية استراتيجية بولاية الجزيرة دون مقاومة من الجيش السوداني.
كما وأفادت مصادر محلية في مدينة الحصاحيصا التي تبعد نحو 40 كيلوا مترا من مدينة ود مدني بسيطرة قوات الدعم السريع على المقار العسكرية الشرطية دون مقاومة من الجيش.
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