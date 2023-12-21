https://sputnikarabic.ae/20231221/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-جنود-وإصابة-8-بجروح-خطيرة-خلال-المعارك-في-غزة-1084329633.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود وإصابة 8 بجروح خطيرة خلال المعارك في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود وإصابة 8 بجروح خطيرة خلال المعارك في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في غزة. 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T12:29+0000

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ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، أنه وقع خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة 3 جنود قتلى وأصيب 8 آخرون بجروح خطيرة، في وقت نشرت الإذاعة أسماء هؤلاء القتلى الثلاثة.وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الأربعاء، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباكات في مدينة غزة، مؤكدة أنها تمكنت من قتل 25 جنديا إسرائيليا، خلال الساعات الـ72 الماضية.وقالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جنديًا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة".وأضاف البيان أنه "تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلًا وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود".وأشار البيان إلى قصف مقرات وغرف القيادة الميدانية والحشود العسكرية الإسرائيلية، بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى "في كافة محاور القتال في قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.

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