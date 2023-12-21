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https://sputnikarabic.ae/20231221/الخارجية-الروسية-تعد-بالرد-على-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-الصحفيين-الروس-1084344951.html
الخارجية الروسية تعد بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد صحفيين روس
الخارجية الروسية تعد بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد صحفيين روس
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا سترد بشكل متناسب على إدراج بروكسل وسائل إعلام وصحفيين روس في حزمة العقوبات... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T19:14+0000
2023-12-21T19:38+0000
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا تعليقًا على قرار الاتحاد الأوروبي، في إطار الحزمة الـ12 من العقوبات، بفرض قيود على قناتي "تسارغراد" و"سباس" التلفزيونيتين، بالإضافة لرئيسة مديرية البرامج الإذاعية التحليلية في المجموعة الإعلامية "زفيزدا"، آنا شافران: "سيتبع ذلك حتمًا إجراءات رد كافية ومتناسبة على العقوبات المذكورة".وأوضحت زاخاروفا أن "الاتحاد الأوروبي يرفض بعناد الاعتراف بضرر مثل هذه التدابير التقييدية وعدم فعاليتها من البداية، لأن الحقيقة في مجتمع المعلومات الحديث، لا يمكن حظرها بموجب التوجيهات".وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت يوم 24 شباط/ فبراير 2022، حيث أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.كما عمدت هذه الدول إلى تقديم دعم مالي وعسكري ضخم إلى نظام كييف، بهدف عرقلة أهداف العملية المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من أراضيها إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231218/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-حزمة-الـ12-من-العقوبات-ضد-روسيا-1084243883.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية تعد بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد صحفيين روس

19:14 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 19:38 GMT 21.12.2023)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا سترد بشكل متناسب على إدراج بروكسل وسائل إعلام وصحفيين روس في حزمة العقوبات الأخيرة.
وقالت زاخاروفا تعليقًا على قرار الاتحاد الأوروبي، في إطار الحزمة الـ12 من العقوبات، بفرض قيود على قناتي "تسارغراد" و"سباس" التلفزيونيتين، بالإضافة لرئيسة مديرية البرامج الإذاعية التحليلية في المجموعة الإعلامية "زفيزدا"، آنا شافران: "سيتبع ذلك حتمًا إجراءات رد كافية ومتناسبة على العقوبات المذكورة".
وأضافت زاخاروفا: "الاتحاد الأوروبي، من خلال تصرفاته، التي تتعارض مع جميع الالتزامات الدولية والإعلانات السياسية ذات الصلة، أثبت مرة أخرى سخافة ادعاءاته بالريادة في مسائل حماية حريات الإعلام وتعددية الآراء، وكذلك في مجال حقوق الإنسان بشكل عام".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا
18 ديسمبر, 16:17 GMT
وأوضحت زاخاروفا أن "الاتحاد الأوروبي يرفض بعناد الاعتراف بضرر مثل هذه التدابير التقييدية وعدم فعاليتها من البداية، لأن الحقيقة في مجتمع المعلومات الحديث، لا يمكن حظرها بموجب التوجيهات".
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت يوم 24 شباط/ فبراير 2022، حيث أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.
كما عمدت هذه الدول إلى تقديم دعم مالي وعسكري ضخم إلى نظام كييف، بهدف عرقلة أهداف العملية المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من أراضيها إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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