https://sputnikarabic.ae/20231221/الخارجية-الروسية-تعد-بالرد-على-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-الصحفيين-الروس-1084344951.html

الخارجية الروسية تعد بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد صحفيين روس

الخارجية الروسية تعد بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد صحفيين روس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا سترد بشكل متناسب على إدراج بروكسل وسائل إعلام وصحفيين روس في حزمة العقوبات... 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T19:14+0000

2023-12-21T19:14+0000

2023-12-21T19:38+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg

وقالت زاخاروفا تعليقًا على قرار الاتحاد الأوروبي، في إطار الحزمة الـ12 من العقوبات، بفرض قيود على قناتي "تسارغراد" و"سباس" التلفزيونيتين، بالإضافة لرئيسة مديرية البرامج الإذاعية التحليلية في المجموعة الإعلامية "زفيزدا"، آنا شافران: "سيتبع ذلك حتمًا إجراءات رد كافية ومتناسبة على العقوبات المذكورة".وأوضحت زاخاروفا أن "الاتحاد الأوروبي يرفض بعناد الاعتراف بضرر مثل هذه التدابير التقييدية وعدم فعاليتها من البداية، لأن الحقيقة في مجتمع المعلومات الحديث، لا يمكن حظرها بموجب التوجيهات".وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت يوم 24 شباط/ فبراير 2022، حيث أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.كما عمدت هذه الدول إلى تقديم دعم مالي وعسكري ضخم إلى نظام كييف، بهدف عرقلة أهداف العملية المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من أراضيها إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231218/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-حزمة-الـ12-من-العقوبات-ضد-روسيا-1084243883.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم