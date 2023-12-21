https://sputnikarabic.ae/20231221/الخطوط-الجزائرية-تعلن-إقلاع-أول-رحلة-جوية-إلى-لبنان-وسوريا-1084341100.html
الخطوط الجزائرية تعلن إقلاع أول رحلة جوية إلى لبنان وسوريا
الخطوط الجزائرية تعلن إقلاع أول رحلة جوية إلى لبنان وسوريا
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن إقلاع أول رحلة جوية إلى لبنان وسوريا، بعد توقف دام لسنوات، نتيجة فيروس (كوفيد-19) والحظر المفروض على... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T16:39+0000
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وقالت إنه تم استئناف الخط الجولي الجديد (الجزائر العاصمة – بيروت – اللاذقية – الجزائر العاصمة) عبر رحلة لطائرة "بوينغ 737-800"، التي أقلعت من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة نحو مطار بيروت، كأول محطة ثم نحو اللاذقية في سورية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأشار الناطق باسم الشركة، أمين أندلسي، إلى أنه "تم استئناف هذا الخط الجوي بمحطتين، بدءا من اليوم برحلة واحدة في الأسبوع نحو لبنان مرورا بسوريا".ولفت إلى أن "إعادة فتح هذه الخطوط نحو سوريا ولبنان سيسمح بشكل خاص لأفراد الجالية المقيمة في هذين البلدين بالسفر من وإلى الجزائر".كما كشف المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أنه تم برمجة خط تجاري مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2024، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر مع سوريا ولبنان.وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة النقل الجزائرية، استئناف الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.يذكر أن الرحلات الجوية الجزائرية كانت قد توقفت من وإلى سوريا، منذ الحصار الجوي الذي فُرض على دمشق قبل 10 سنوات، كما أن الرحلات إلى لبنان توقفت منذ سنة 2020، بسبب وباء كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الجزائر-تعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-مع-لبنان-وسوريا-بعد-سنوات-من-التوقف-1084021316.html
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الجزائر, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
الخطوط الجزائرية تعلن إقلاع أول رحلة جوية إلى لبنان وسوريا
16:39 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 16:40 GMT 21.12.2023)
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن إقلاع أول رحلة جوية إلى لبنان وسوريا، بعد توقف دام لسنوات، نتيجة فيروس (كوفيد-19) والحظر المفروض على سوريا.
وقالت إنه تم استئناف الخط الجولي الجديد (الجزائر العاصمة – بيروت – اللاذقية – الجزائر العاصمة) عبر رحلة لطائرة "بوينغ 737-800"، التي أقلعت من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة نحو مطار بيروت، كأول محطة ثم نحو اللاذقية في سورية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وأشار الناطق باسم الشركة، أمين أندلسي، إلى أنه "تم استئناف هذا الخط الجوي بمحطتين، بدءا من اليوم برحلة واحدة في الأسبوع نحو لبنان مرورا بسوريا".
ولفت إلى أن "إعادة فتح هذه الخطوط نحو سوريا ولبنان سيسمح بشكل خاص لأفراد الجالية المقيمة في هذين البلدين بالسفر من وإلى الجزائر".
كما كشف المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أنه تم برمجة خط تجاري مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2024، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر مع سوريا ولبنان.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة النقل الجزائرية، استئناف الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.
يذكر أن الرحلات الجوية الجزائرية كانت قد توقفت من وإلى سوريا
، منذ الحصار الجوي الذي فُرض على دمشق قبل 10 سنوات، كما أن الرحلات إلى لبنان
توقفت منذ سنة 2020، بسبب وباء كورونا.