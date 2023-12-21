https://sputnikarabic.ae/20231221/الخطوط-الجزائرية-تعلن-إقلاع-أول-رحلة-جوية-إلى-لبنان-وسوريا-1084341100.html

الخطوط الجزائرية تعلن إقلاع أول رحلة جوية إلى لبنان وسوريا

الخطوط الجزائرية تعلن إقلاع أول رحلة جوية إلى لبنان وسوريا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن إقلاع أول رحلة جوية إلى لبنان وسوريا، بعد ‏توقف دام لسنوات، نتيجة فيروس (كوفيد-19) والحظر المفروض على... 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T16:39+0000

2023-12-21T16:39+0000

2023-12-21T16:40+0000

الجزائر

أخبار سوريا اليوم

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102943/66/1029436621_0:375:3600:2400_1920x0_80_0_0_613c48dfce0dc20f44b99bba4bf45ff7.jpg

وقالت إنه تم استئناف الخط الجولي الجديد (الجزائر العاصمة – بيروت – اللاذقية – الجزائر العاصمة) عبر رحلة لطائرة "بوينغ 737-800"، التي أقلعت من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة نحو مطار بيروت، كأول محطة ثم نحو اللاذقية في سورية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأشار الناطق باسم الشركة، أمين أندلسي، إلى أنه "تم استئناف هذا الخط الجوي بمحطتين، بدءا من اليوم برحلة واحدة في الأسبوع نحو لبنان مرورا بسوريا".ولفت إلى أن "إعادة فتح هذه الخطوط نحو سوريا ولبنان سيسمح بشكل خاص لأفراد الجالية المقيمة في هذين البلدين بالسفر من وإلى الجزائر".كما كشف المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أنه تم برمجة خط تجاري مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2024، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر مع سوريا ولبنان.وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة النقل الجزائرية، استئناف الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.يذكر أن الرحلات الجوية الجزائرية كانت قد توقفت من وإلى سوريا، منذ الحصار الجوي الذي فُرض على دمشق قبل 10 سنوات، كما أن الرحلات إلى لبنان توقفت منذ سنة 2020، بسبب وباء كورونا.

https://sputnikarabic.ae/20231212/الجزائر-تعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-مع-لبنان-وسوريا-بعد-سنوات-من-التوقف-1084021316.html

الجزائر

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي