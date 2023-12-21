عربي
https://sputnikarabic.ae/20231221/السعودية-توقع-اتفاقية-تعاون-عسكري-مع-فرنسا-1084323005.html
السعودية توقع اتفاقية تعاون عسكري مع فرنسا
السعودية توقع اتفاقية تعاون عسكري مع فرنسا
وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا مشروع خطة تنفيذية للتعاون بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T08:33+0000
2023-12-21T08:33+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104306/55/1043065523_0:12:3074:1741_1920x0_80_0_0_660836e3f7073284ca6efb8f1ec5baca.jpg
جاء ذلك عقب مباحثات مشتركة بين وزير الدفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان، ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في باريس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الأربعاء.وقال ابن سلمان إنه بحث مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الفرنسي.وتابع، في تدوينة على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "ناقشت مع وزير القوات المسلحة الفرنسي، العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا والتعاون العسكري والدفاعي بيننا، إضافة إلى رؤيتنا المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها".وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية أن زيارة وزير الدفاع السعودي إلى باريس ولقاءه بنظيره الفرنسي، تأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أزمة كبيرة منذ اندلاع حرب غزة.ولفتت إلى أن الرياض وباريس تربطهما اتفاقية أمنية في مجال قوى الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن فرنسا تمثل أحد أهم شركاء المملكة في مجال التسليح، خاصة فيما يتعلق بأسلحة القوات الجوية والبحرية، بينما تقول وكالة الأنباء السعودية إن التعاون العسكري مع فرنسا يتركز في مجالات التدريب الأمني والتسليح.وبحسب تقرير "مونت كارلو"، فإن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن الرياض طلبت عرض أسعار بشأن طائرات "رافال" الفرنسية.
السعودية
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104306/55/1043065523_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_95456ef92a685346007d127b33d0a418.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار فرنسا

السعودية توقع اتفاقية تعاون عسكري مع فرنسا

08:33 GMT 21.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان
نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا مشروع خطة تنفيذية للتعاون بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير.
جاء ذلك عقب مباحثات مشتركة بين وزير الدفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان، ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في باريس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الأربعاء.
وقال ابن سلمان إنه بحث مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الفرنسي.
وتابع، في تدوينة على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "ناقشت مع وزير القوات المسلحة الفرنسي، العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا والتعاون العسكري والدفاعي بيننا، إضافة إلى رؤيتنا المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها".
وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية أن زيارة وزير الدفاع السعودي إلى باريس ولقاءه بنظيره الفرنسي، تأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أزمة كبيرة منذ اندلاع حرب غزة.
ولفتت إلى أن الرياض وباريس تربطهما اتفاقية أمنية في مجال قوى الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن فرنسا تمثل أحد أهم شركاء المملكة في مجال التسليح، خاصة فيما يتعلق بأسلحة القوات الجوية والبحرية، بينما تقول وكالة الأنباء السعودية إن التعاون العسكري مع فرنسا يتركز في مجالات التدريب الأمني والتسليح.
وبحسب تقرير "مونت كارلو"، فإن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن الرياض طلبت عرض أسعار بشأن طائرات "رافال" الفرنسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى". إسرائيل تؤكد أن "الضيف" ليس قعيدا ونتنياهو مستمر في حربه.. صور وفيديو06:49 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMTПалестинцы, бегущие с севера, идут по дороге Салахеддин в районе Зейтун на южной окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو19 ديسمبر, 21:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала