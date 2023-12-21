https://sputnikarabic.ae/20231221/السعودية-توقع-اتفاقية-تعاون-عسكري-مع-فرنسا-1084323005.html
السعودية توقع اتفاقية تعاون عسكري مع فرنسا
السعودية توقع اتفاقية تعاون عسكري مع فرنسا
وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا مشروع خطة تنفيذية للتعاون بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T08:33+0000
2023-12-21T08:33+0000
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جاء ذلك عقب مباحثات مشتركة بين وزير الدفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان، ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في باريس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الأربعاء.وقال ابن سلمان إنه بحث مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الفرنسي.وتابع، في تدوينة على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "ناقشت مع وزير القوات المسلحة الفرنسي، العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا والتعاون العسكري والدفاعي بيننا، إضافة إلى رؤيتنا المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها".وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية أن زيارة وزير الدفاع السعودي إلى باريس ولقاءه بنظيره الفرنسي، تأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أزمة كبيرة منذ اندلاع حرب غزة.ولفتت إلى أن الرياض وباريس تربطهما اتفاقية أمنية في مجال قوى الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن فرنسا تمثل أحد أهم شركاء المملكة في مجال التسليح، خاصة فيما يتعلق بأسلحة القوات الجوية والبحرية، بينما تقول وكالة الأنباء السعودية إن التعاون العسكري مع فرنسا يتركز في مجالات التدريب الأمني والتسليح.وبحسب تقرير "مونت كارلو"، فإن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن الرياض طلبت عرض أسعار بشأن طائرات "رافال" الفرنسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار فرنسا
السعودية توقع اتفاقية تعاون عسكري مع فرنسا
وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا مشروع خطة تنفيذية للتعاون بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير.
جاء ذلك عقب مباحثات مشتركة بين وزير الدفاع السعودية
الأمير خالد بن سلمان، ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في باريس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الأربعاء.
وقال ابن سلمان إنه بحث مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الفرنسي.
وتابع، في تدوينة على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "ناقشت مع وزير القوات المسلحة الفرنسي، العلاقات الاستراتيجية
بين بلدينا والتعاون العسكري والدفاعي بيننا، إضافة إلى رؤيتنا المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها".
وذكرت إذاعة
"مونت كارلو" الدولية أن زيارة وزير الدفاع السعودي إلى باريس ولقاءه بنظيره الفرنسي، تأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أزمة كبيرة منذ اندلاع حرب غزة.
ولفتت إلى أن الرياض وباريس تربطهما اتفاقية أمنية في مجال قوى الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن فرنسا تمثل أحد أهم شركاء المملكة
في مجال التسليح، خاصة فيما يتعلق بأسلحة القوات الجوية والبحرية، بينما تقول وكالة الأنباء السعودية إن التعاون العسكري مع فرنسا يتركز في مجالات التدريب الأمني والتسليح.
وبحسب تقرير "مونت كارلو"، فإن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن الرياض طلبت عرض أسعار بشأن طائرات "رافال" الفرنسية.