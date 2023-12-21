https://sputnikarabic.ae/20231221/السلطات-العراقية-تنقل-دفعة-سادسة-من-عوائل-داعش-خلال-عام-2023-من-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1084349862.html
العراق ينقل دفعة سادسة من عوائل "داعش" هذا العام من مخيم الهول شرقي سوريا
العراق ينقل دفعة سادسة من عوائل "داعش" هذا العام من مخيم الهول شرقي سوريا
نقلت الأجهزة الأمنية العراقية دفعة جديدة من عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من مخيم "الهول" الواقع تحت سيطرة مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T22:27+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي سلمت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، خلال الساعات الماضية، دفعة جديدة من الأسر العراقية المحتجزة في مخيم "الهول" شرقي الحسكة.وتابع المراسل: "تم تسليم 659 شخصًا ضمن 173 أسرة من عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي من العراقيين المحتجزين داخل مخيم "الهول" شرقي الحسكة، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، والذي يعتبر أكبر المخيمات في سوريا، إلى الجانب العراقي بالتنسيق مع الحكومة العراقية وبموافقة الحكومة السورية".وقد دخلت القافلة الأراضي العراقية بمفردها عبر معبر "الفاو" البري الحدودي شرقي بلدة الهول السورية، باتجاه مخيم "الجدعة" جنوبي مدينة الموصل بالقرب من بلدة القيارة، برفقة القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية.وكانت الجمهورية العراقية قد استعادت، في الشهر الماضي نوفمبر، الدفعة الخامسة المكونة من 700 شخص، وفي سبتمبر/ أيلول الماضي 635 شخصًا ضمن 174 أسرة من عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي من العراقيين المحتجزين داخل مخيم "الهول" شرقي الحسكة، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، استعادت 50 معتقلًا من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من حاملي الجنسية العراقية المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها، والذين تم إلقاء القبض عليهم خلال سنوات الحرب ضد التنظيم الإرهابي في مناطق شمال وشرقي سوريا، إضافة إلى 170 شخصًا من رعاياها المحتجزين في مخيم "الهول" في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، في دفعة هي الثالثة خلال العام الحالي 2023.وفي عام 2022، جرى إخراج 698 عائلة عراقية من المخيم يقدر عدد أفرادها بأكثر من 3080 شخصًا، خرجوا على 5 دفعات، كان آخرها في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، وبلغ عددها 161 عائلة.ويضم مخيم الهول عمومًا، حسب الإحصاءات الأخيرة، 39 ألف شخصًا، جلهم نساء وأطفال، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب.
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https://sputnikarabic.ae/20230914/العراق-ينقل-الدفعة-الرابعة-من-مواطنيه-المحتجزين-في-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1081020364.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم
العراق ينقل دفعة سادسة من عوائل "داعش" هذا العام من مخيم الهول شرقي سوريا
22:27 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 22:28 GMT 21.12.2023)
نقلت الأجهزة الأمنية العراقية دفعة جديدة من عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من مخيم "الهول" الواقع تحت سيطرة مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا، وهي الدفعة السادسة خلال عام 2023.
وأفاد مراسل "سبوتنيك
" شرقي سوريا أن قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي سلمت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، خلال الساعات الماضية، دفعة جديدة من الأسر العراقية المحتجزة في مخيم "الهول" شرقي الحسكة.
وتابع المراسل: "تم تسليم 659 شخصًا ضمن 173 أسرة من عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي من العراقيين المحتجزين داخل مخيم "الهول" شرقي الحسكة، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، والذي يعتبر أكبر المخيمات في سوريا، إلى الجانب العراقي بالتنسيق مع الحكومة العراقية وبموافقة الحكومة السورية".
وقد دخلت القافلة الأراضي العراقية بمفردها عبر معبر "الفاو" البري الحدودي شرقي بلدة الهول السورية، باتجاه مخيم "الجدعة" جنوبي مدينة الموصل بالقرب من بلدة القيارة، برفقة القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية.
وكانت الجمهورية العراقية قد استعادت، في الشهر الماضي نوفمبر، الدفعة الخامسة المكونة من 700 شخص، وفي سبتمبر/ أيلول الماضي 635 شخصًا ضمن 174 أسرة من عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي من العراقيين المحتجزين داخل مخيم "الهول" شرقي الحسكة، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، استعادت 50 معتقلًا من تنظيم "داعش" الإرهابي
(المحظور في روسيا) من حاملي الجنسية العراقية المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها، والذين تم إلقاء القبض عليهم خلال سنوات الحرب ضد التنظيم الإرهابي في مناطق شمال وشرقي سوريا، إضافة إلى 170 شخصًا من رعاياها المحتجزين في مخيم "الهول" في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، في دفعة هي الثالثة خلال العام الحالي 2023.
وفي عام 2022، جرى إخراج 698 عائلة عراقية من المخيم يقدر عدد أفرادها بأكثر من 3080 شخصًا، خرجوا على 5 دفعات، كان آخرها في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، وبلغ عددها 161 عائلة.
ويضم مخيم الهول عمومًا، حسب الإحصاءات الأخيرة، 39 ألف شخصًا، جلهم نساء وأطفال، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب.