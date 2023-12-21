https://sputnikarabic.ae/20231221/تراجع-ملحوظ-للقطاع-السياحي-مع-استمرار-التصعيد-جنوبي-لبنان--1084332489.html

تراجع ملحوظ للقطاع السياحي مع استمرار التصعيد جنوبي لبنان

تراجع ملحوظ للقطاع السياحي مع استمرار التصعيد جنوبي لبنان

يشهد القطاع السياحي في لبنان، تراجعًا ملحوظًا خلال فترة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، بالتزامن مع ارتفاع حدة المواجهات جنوبي لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل. 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T13:53+0000

2023-12-21T13:53+0000

2023-12-21T13:53+0000

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ومع تصاعد المواجهات في الجنوب وسط مخاوف من اندلاع حرب كبيرة تراجعت نسبة تدفق الوافدين إلى لبنان، وانخفضت نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة.وكانت دول أوروبية وعربية، قد دعت رعاياها إلى مغادرة لبنان وعدم القدوم إليه، نظرًا إلى إمكانية توسع التصعيد العسكري من الجنوب ليطال كل لبنان.وقال رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة في لبنان، بيار الأشقر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحرب ضارية في الجنوب، ولا يمكن الحديث في موضوع السياحة خلال فترة الحروب".وأضاف: "إنما نحن في فترة الأعياد والعطل وكانت هذه الفترة الزمنية وخصوصًا، الشهر الأخير، تتحرك فيه الأسواق التجارية والسياحة، ويأتي إلى لبنان عدد كبير من الوافدين السياح خاصة العرب واللبنانيين الموجودين في الخارج".وأشار الأشقر إلى أن "قسم كبير من العرب مطلوب من رعاياه عدم القدوم إلى لبنان خاصة السعودية والإمارات، وهذا الأمر يؤثر علينا كثيرًا، والأوروبي مبدئيًا، هناك إنذار من جميع حكومات بلدان العالم بعدم المجيء إلى لبنان، وقد أثر بشكل كبير على لبنان، وأصبح من يأتي إلى لبنان هو اللبناني الذي نسميه مغترب وهو متواجد في الخليج العربي وأفريقيا وقسم كبير في أوروبا".وأوضح أن "المغتربين قادمين بأعداد كبيرة لأن قسم كبير من عائلاتهم موجود في لبنان، وبنفس الوقت، بالمبدأ العام كل هؤلاء الوافدين يسكنون في منازلهم، والفترة الأولى من إقامتهم ستكون في المنزل".وذكر أن "الشق الذي سيعمل في القطاع السياحي والذي سيتحسن وضعه هو المطاعم والمقاهي والملاهي وتأجير السيارات، والأكيد وكلاء السفر، وانطلاقًا من هذا الواقع نعتبر أن لبنان عامة واقتصاده سيتحسن وضعه، خلال فترة الأعياد، إنما بالنسبة للفنادق والشقق المفروشة سيكون الوضع ضعيفًا".وأعلن الأشقر أن "الكثير من الفنادق التي تقع خارج بيروت، أقفلت. اليوم في بيروت أقفل فندقين، والإقفال هو جزئي بكل فنادق لبنان، حسب موقع كل مؤسسة، وحتى في بيروت، والجزء الأكبر من المؤسسة أصبح مقفلًا".

https://sputnikarabic.ae/20231220/آخر-التطورات-من-جنوبي-لبنان-غارات-إسرائيلية-عنيفة-فيديو-1084310338.html

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