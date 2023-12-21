https://sputnikarabic.ae/20231221/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-قصفت-غزة-بـ-53-طنا-من-المتفجرات-صور-وفيديو-1084348836.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو
تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T22:13+0000
2023-12-21T22:13+0000
2023-12-21T22:13+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو
يتبع
تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
وتسببت عمليات القصف الإسرائيلية، في خسائر مادية ضخمة نتيجة استخدام حجم هائل من المتفجرات يقدر بـ53 ألف طن
.
بحسب الإحصائيات التي تعتمد على بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن "القصف
تسبب في تدمير أكثر من 52 ألف شقة سكنية بصورة كاملة، إضافة إلى تدمير جزئي لأكثر من 306 آلاف شقة".
كما تشير البيانات إلى أن "القصف تسبب في تدمير 282 مدرسة وجامعة و200 مسجد و3 كنائس، إضافة منشآت تم إخراجها من الخدمة تشمل 90 مدرسة وجامعة و22 مستشفى و53 مركزا صحيا".