https://sputnikarabic.ae/20231221/تي-80-الروسية-تدك-معاقل-قوات-كييف-فيديو-1084322608.html
"تي-80" الروسية تدك معاقل قوات كييف.. فيديو
"تي-80" الروسية تدك معاقل قوات كييف.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم الدبابات من طراز "تي-80" وهي تقوم بدك وتدمير المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيموفسك. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T08:14+0000
2023-12-21T08:14+0000
2023-12-21T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت المقاطع المنشورة التحضيرات الأولية قبل البدء بالعمليات العسكرية من قبل القوات المسلحة الروسية، حيث يتم إعداد دبابات "تي-80" من قبل طاقمها ويعمل الفريق بشكل متجانس لإنجاح مهماته.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"تي-80" الروسية تدك معاقل قوات كييف.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم الدبابات من طراز "تي-80" وهي تقوم بدك وتدمير المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيموفسك.
وأظهرت المقاطع المنشورة التحضيرات الأولية قبل البدء بالعمليات العسكرية من قبل القوات المسلحة الروسية، حيث يتم إعداد دبابات "تي-80" من قبل طاقمها ويعمل الفريق بشكل متجانس لإنجاح مهماته.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.