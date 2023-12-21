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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231221/تي-80-الروسية-تدك-معاقل-قوات-كييف-فيديو-1084322608.html
"تي-80" الروسية تدك معاقل قوات كييف.. فيديو
"تي-80" الروسية تدك معاقل قوات كييف.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم الدبابات من طراز "تي-80" وهي تقوم بدك وتدمير المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيموفسك. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T08:14+0000
2023-12-21T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت المقاطع المنشورة التحضيرات الأولية قبل البدء بالعمليات العسكرية من قبل القوات المسلحة الروسية، حيث يتم إعداد دبابات "تي-80" من قبل طاقمها ويعمل الفريق بشكل متجانس لإنجاح مهماته.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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روسيا

"تي-80" الروسية تدك معاقل قوات كييف.. فيديو

08:14 GMT 21.12.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم الدبابات من طراز "تي-80" وهي تقوم بدك وتدمير المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيموفسك.
وأظهرت المقاطع المنشورة التحضيرات الأولية قبل البدء بالعمليات العسكرية من قبل القوات المسلحة الروسية، حيث يتم إعداد دبابات "تي-80" من قبل طاقمها ويعمل الفريق بشكل متجانس لإنجاح مهماته.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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