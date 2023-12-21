https://sputnikarabic.ae/20231221/جندي-أوكراني-يرسل-رسالة-لأمه-من-غزة-فيديو-1084324829.html
مقاتل أوكراني يرسل رسالة لأمه من غزة.. فيديو
مقاتل أوكراني يرسل رسالة لأمه من غزة.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقاتل أوكراني يقاتل مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T10:05+0000
2023-12-21T10:05+0000
2023-12-21T10:12+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأظهر الفيديو قيام المقاتل برسم الشعار الأوكراني وكتب عبارة "أمي أنا في غزة"، بالإضافة إلى شعارات إسرائيلية أخرى.وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن مقتل 7 أوكرانيين في كمين لـ"كتائب القسام" في الأيام الماضية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
مقاتل أوكراني يرسل رسالة لأمه من غزة.. فيديو
10:05 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 10:12 GMT 21.12.2023)
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقاتل أوكراني يقاتل مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأظهر الفيديو قيام المقاتل برسم الشعار الأوكراني وكتب عبارة "أمي أنا في غزة"، بالإضافة إلى شعارات إسرائيلية أخرى.
وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن مقتل 7 أوكرانيين في كمين لـ"كتائب القسام" في الأيام الماضية.