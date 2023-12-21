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https://sputnikarabic.ae/20231221/جندي-أوكراني-يرسل-رسالة-لأمه-من-غزة-فيديو-1084324829.html
مقاتل أوكراني يرسل رسالة لأمه من غزة.. فيديو
مقاتل أوكراني يرسل رسالة لأمه من غزة.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقاتل أوكراني يقاتل مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T10:05+0000
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وأظهر الفيديو قيام المقاتل برسم الشعار الأوكراني وكتب عبارة "أمي أنا في غزة"، بالإضافة إلى شعارات إسرائيلية أخرى.وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن مقتل 7 أوكرانيين في كمين لـ"كتائب القسام" في الأيام الماضية.
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

مقاتل أوكراني يرسل رسالة لأمه من غزة.. فيديو

10:05 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 10:12 GMT 21.12.2023)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقاتل أوكراني يقاتل مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأظهر الفيديو قيام المقاتل برسم الشعار الأوكراني وكتب عبارة "أمي أنا في غزة"، بالإضافة إلى شعارات إسرائيلية أخرى.
وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن مقتل 7 أوكرانيين في كمين لـ"كتائب القسام" في الأيام الماضية.
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