https://sputnikarabic.ae/20231221/جنرال-أمريكي-متقاعد-يحث-زيلينسكي-على-تعلم-درس-تخلي-واشنطن-عن-حلفائها-1084325470.html
جنرال أمريكي متقاعد يحث زيلينسكي على تعلم درس "تخلي واشنطن عن حلفائها"
جنرال أمريكي متقاعد يحث زيلينسكي على تعلم درس "تخلي واشنطن عن حلفائها"
كشف عسكري متقاعد في البحرية الأمريكية أن أوكرانيا بحاجة إلى أن تتذكر كيف تصرفت الولايات المتحدة في الصراعات العالمية قبل أن تثق بها دون قيد أو شرط. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T10:47+0000
2023-12-21T10:47+0000
2023-12-21T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقال العسكري ماثيو هو خلال مقابلة على قناة Judging Freedom على منصة اليوتيوب، إن "الدرس بالنسبة لأوكرانيا هو أنك تحتاج إلى استخلاص المعنى من التاريخ".وأضاف بالقول "إذا نظرت إلى كيفية تصرف الولايات المتحدة مع الأفغان، وكيف تصرفت الولايات المتحدة مع الأكراد، فماذا حدث؟"وأشار العسكري المتقاعد إلى أن "الولايات المتحدة خلفت كارثة في ليبيا، وحتى قبل ذلك في فيتنام وكان من المتوقع تماما أن يواجه الأوكرانيون نفس المصير".ووفقا له، تواجه أوكرانيا مشاكل لا يمكن التغلب عليها بسبب السياسات الحكومية الخاطئة: فقد فقدت البلاد عددًا كبيرًا من الأشخاص، وتم تدمير بنيتها التحتية وإنتاجها. وخلص الرجل العسكري السابق إلى أن "هذا درس لزيلينسكي وشعبه".
https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-أمريكي-أوكرانيا-مقبلة-على-عام-جديد-بائس-1084322214.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جنرال أمريكي متقاعد يحث زيلينسكي على تعلم درس "تخلي واشنطن عن حلفائها"
كشف عسكري متقاعد في البحرية الأمريكية أن أوكرانيا بحاجة إلى أن تتذكر كيف تصرفت الولايات المتحدة في الصراعات العالمية قبل أن تثق بها دون قيد أو شرط.
وقال العسكري ماثيو هو خلال مقابلة على قناة Judging Freedom على منصة اليوتيوب، إن "الدرس بالنسبة لأوكرانيا هو أنك تحتاج إلى استخلاص المعنى من التاريخ".
وأضاف بالقول "إذا نظرت إلى كيفية تصرف الولايات المتحدة مع الأفغان، وكيف تصرفت الولايات المتحدة مع الأكراد، فماذا حدث؟"
وأشار العسكري المتقاعد إلى أن "الولايات المتحدة خلفت كارثة في ليبيا، وحتى قبل ذلك في فيتنام وكان من المتوقع تماما أن يواجه الأوكرانيون نفس المصير".
ووفقا له، تواجه أوكرانيا مشاكل لا يمكن التغلب عليها بسبب السياسات الحكومية الخاطئة: فقد فقدت البلاد عددًا كبيرًا من الأشخاص، وتم تدمير بنيتها التحتية وإنتاجها.
وخلص الرجل العسكري السابق إلى أن "هذا درس لزيلينسكي وشعبه".