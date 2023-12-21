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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231221/جنرال-أمريكي-متقاعد-يحث-زيلينسكي-على-تعلم-درس-تخلي-واشنطن-عن-حلفائها-1084325470.html
جنرال أمريكي متقاعد يحث زيلينسكي على تعلم درس "تخلي واشنطن عن حلفائها"
جنرال أمريكي متقاعد يحث زيلينسكي على تعلم درس "تخلي واشنطن عن حلفائها"
كشف عسكري متقاعد في البحرية الأمريكية أن أوكرانيا بحاجة إلى أن تتذكر كيف تصرفت الولايات المتحدة في الصراعات العالمية قبل أن تثق بها دون قيد أو شرط. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T10:47+0000
2023-12-21T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال العسكري ماثيو هو خلال مقابلة على قناة Judging Freedom على منصة اليوتيوب، إن "الدرس بالنسبة لأوكرانيا هو أنك تحتاج إلى استخلاص المعنى من التاريخ".وأضاف بالقول "إذا نظرت إلى كيفية تصرف الولايات المتحدة مع الأفغان، وكيف تصرفت الولايات المتحدة مع الأكراد، فماذا حدث؟"وأشار العسكري المتقاعد إلى أن "الولايات المتحدة خلفت كارثة في ليبيا، وحتى قبل ذلك في فيتنام وكان من المتوقع تماما أن يواجه الأوكرانيون نفس المصير".ووفقا له، تواجه أوكرانيا مشاكل لا يمكن التغلب عليها بسبب السياسات الحكومية الخاطئة: فقد فقدت البلاد عددًا كبيرًا من الأشخاص، وتم تدمير بنيتها التحتية وإنتاجها. وخلص الرجل العسكري السابق إلى أن "هذا درس لزيلينسكي وشعبه".
https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-أمريكي-أوكرانيا-مقبلة-على-عام-جديد-بائس-1084322214.html
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العالم
العالم

جنرال أمريكي متقاعد يحث زيلينسكي على تعلم درس "تخلي واشنطن عن حلفائها"

10:47 GMT 21.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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كشف عسكري متقاعد في البحرية الأمريكية أن أوكرانيا بحاجة إلى أن تتذكر كيف تصرفت الولايات المتحدة في الصراعات العالمية قبل أن تثق بها دون قيد أو شرط.
وقال العسكري ماثيو هو خلال مقابلة على قناة Judging Freedom على منصة اليوتيوب، إن "الدرس بالنسبة لأوكرانيا هو أنك تحتاج إلى استخلاص المعنى من التاريخ".
وأضاف بالقول "إذا نظرت إلى كيفية تصرف الولايات المتحدة مع الأفغان، وكيف تصرفت الولايات المتحدة مع الأكراد، فماذا حدث؟"
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
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وأشار العسكري المتقاعد إلى أن "الولايات المتحدة خلفت كارثة في ليبيا، وحتى قبل ذلك في فيتنام وكان من المتوقع تماما أن يواجه الأوكرانيون نفس المصير".
ووفقا له، تواجه أوكرانيا مشاكل لا يمكن التغلب عليها بسبب السياسات الحكومية الخاطئة: فقد فقدت البلاد عددًا كبيرًا من الأشخاص، وتم تدمير بنيتها التحتية وإنتاجها.
وخلص الرجل العسكري السابق إلى أن "هذا درس لزيلينسكي وشعبه".
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