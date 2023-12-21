https://sputnikarabic.ae/20231221/حزب-الله-يعلن-استهداف-مستوطنات-إسرائيلية-ردا-على-استهداف-القرى-في-جنوب-لبنان-1084331169.html
"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنات إسرائيلية ردا على استهداف القرى في جنوب لبنان
"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنات إسرائيلية ردا على استهداف القرى في جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، في 5 بيانات منفصلة، استهدافه مستوطنات ومواقع للجيش الإسرائيلي. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T12:59+0000
2023-12-21T12:59+0000
2023-12-21T12:59+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأوضح "حزب الله" في بياناته أنه "استهدف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، وقصف صباح اليوم الخميس، مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، وقام برماية صواريخ حارقة على أحراج برانيت في جنوب لبنان".وأضاف "حزب الله" أنه "استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما نفذ هجومًا جويًا بثلاث مسيرات انقضاضية دفعة واحدة على تجمعات للجيش الإسرائيلي المستحدثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وتم تدميرها".وكان "حزب الله" قد أعلن، أمس الخميس، في 5 بيانات له، عن ملخص عملياته العسكرية التي استهدف خلالها 5 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي جنوب لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20231221/إغلاق-عشرات-المستوطنات-والطرقات-في-شمالي-إسرائيل-تحسبا-من-رد-حزب-الله-على-الاعتداءات-الإسرائيلية-1084323711.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنات إسرائيلية ردا على استهداف القرى في جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، في 5 بيانات منفصلة، استهدافه مستوطنات ومواقع للجيش الإسرائيلي.
وأوضح "حزب الله" في بياناته أنه "استهدف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، وقصف صباح اليوم الخميس، مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، وقام برماية صواريخ حارقة على أحراج برانيت في جنوب لبنان".
وأضاف "حزب الله" أنه "استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما نفذ هجومًا جويًا بثلاث مسيرات انقضاضية دفعة واحدة على تجمعات للجيش الإسرائيلي المستحدثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وتم تدميرها".
وأكد البيان أن "المقاومة الإسلامية اللبنانية لن تتهاون إطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح باستباحة القرى والبلدات الحدودية".
وكان "حزب الله" قد أعلن، أمس الخميس، في 5 بيانات له، عن ملخص عملياته العسكرية التي استهدف خلالها 5 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي جنوب لبنان.