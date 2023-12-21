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https://sputnikarabic.ae/20231221/حماس-ترد-على-تهديدات-إسرائيل-باغتيال-إسماعيل-هنية-وخالد-مشعل-1084332700.html
‏"حماس" ترد على تهديدات إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل
‏"حماس" ترد على تهديدات إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل
استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، اليوم الخميس، تهديدات وزير ‏الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، باغتيال كبار قادة الحركة.‏ 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T13:56+0000
2023-12-21T13:56+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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ووصف الرشق، تهديد كوهين، باغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل، بـ"التصريحات الوقحة"، والتي "تعبر عن إحباط العدو وتمثل إعلان رسمي بإفلاسه"، وفقا لوكالة "قدس برس".وأضاف الرشق أن "التهديد يُظهر أن العدو في حيرة من هزائمه أمام كتائب القسام".وتابع أن "هذه التصريحات تدلل على حالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال الإسرائيلي، بسبب عدم قدرته على تحقيق الأهداف التي حددها، وفشل في تحقيقها".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد قال، يوم أمس الأربعاء: "سنقتل كبار مسؤولي حماس، إسماعيل هنية وخالد مشعل، ولن يموتوا موتا طبيعيا".يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، توعد يوم الثلاثاء الماضي، كبار قادة حركة حماس الفلسطينية، موضحا أنه "سينتهي بهم الأمر في القبر أو في السجن"، بحسب قوله.وأوضح غالانت أن "الجيش الإسرائيلي مستمر في مواصلة العمل على تحقيق أهدافه، عبر مراحل عدة"، مهددا أو متوعدا قادة "حماس"، بأن "مكانهم الحقيقي هو القبر أو السجن"، على حد زعمه.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

‏"حماس" ترد على تهديدات إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل

13:56 GMT 21.12.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatحركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
© Sputnik . Ajwad Jradat
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استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، اليوم الخميس، تهديدات وزير ‏الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، باغتيال كبار قادة الحركة.‏
ووصف الرشق، تهديد كوهين، باغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل، بـ"التصريحات الوقحة"، والتي "تعبر عن إحباط العدو وتمثل إعلان رسمي بإفلاسه"، وفقا لوكالة "قدس برس".
وأضاف الرشق أن "التهديد يُظهر أن العدو في حيرة من هزائمه أمام كتائب القسام".
وتابع أن "هذه التصريحات تدلل على حالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال الإسرائيلي، بسبب عدم قدرته على تحقيق الأهداف التي حددها، وفشل في تحقيقها".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
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6 ديسمبر, 10:54 GMT
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد قال، يوم أمس الأربعاء: "سنقتل كبار مسؤولي حماس، إسماعيل هنية وخالد مشعل، ولن يموتوا موتا طبيعيا".
يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، توعد يوم الثلاثاء الماضي، كبار قادة حركة حماس الفلسطينية، موضحا أنه "سينتهي بهم الأمر في القبر أو في السجن"، بحسب قوله.
وأوضح غالانت أن "الجيش الإسرائيلي مستمر في مواصلة العمل على تحقيق أهدافه، عبر مراحل عدة"، مهددا أو متوعدا قادة "حماس"، بأن "مكانهم الحقيقي هو القبر أو السجن"، على حد زعمه.
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دبلوماسي فلسطيني: حماس لن تختفي إذا هزمت بل ستبقى إحدى القوى السياسية
02:40 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
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