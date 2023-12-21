https://sputnikarabic.ae/20231221/رام-الله-تود-التوصل-إلى-تفاهم-مع-حماس-ومنفتحة-على-الحوار-1084319533.html

رام الله تود التوصل إلى تفاهم مع حماس ومنفتحة على الحوار

رام الله تود التوصل إلى تفاهم مع حماس ومنفتحة على الحوار

أكد سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الخميس، أن رام الله ترغب في التوصل إلى تفاهم مع حركة حماس الفلسطينية وهي منفتحة على الحوار معها. 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T03:44+0000

2023-12-21T03:44+0000

2023-12-21T03:47+0000

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فيينا – سبوتنيك. وقال عبد الشافي في تصريح لـ "سبوتنيك": "من جانبنا نحن منفتحون على الحوار والتواصل مع حماس، وأعتقد أن من جانب حماس كذلك الأمر. هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى إمكانية الاتفاق على برنامج مشترك".وكان سفير فلسطين في فيينا صرح لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "السلطات الفلسطينية ترغب بإجراء انتخابات جديدة في إطار القرار السياسي والدولة المستقلة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل "الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20231221/دبلوماسي-فلسطيني-حماس-لن-تختفي-إذا-هزمت-بل-ستبقى-إحدى-القوى-السياسية-1084319001.html

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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, فتح, العالم العربي