https://sputnikarabic.ae/20231221/سفير-فلسطين-لدى-فيينا-لـسبوتنيك-روسيا-تمتلك-كل-الفرص-للمساهمة-بتسوية-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-1084320552.html

سفير فلسطين لدى فيينا لـ"سبوتنيك": روسيا تمتلك كل الفرص للمساهمة بتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

سفير فلسطين لدى فيينا لـ"سبوتنيك": روسيا تمتلك كل الفرص للمساهمة بتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أكد سفير فلسطين لدى فيينا، صلاح عبد الشافي، اليوم الخميس، أن روسيا تمتلك كل الفرص للمساهمة بتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T06:13+0000

2023-12-21T06:13+0000

2023-12-21T06:13+0000

العالم

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وقال عبد الشافي في تصريح لـ"سبوتنيك": "يمكن لروسيا أن تقدم مساهمة جيدة للغاية فهي قوة سياسية عالمية ولها حضور أيضا في الشرق الأوسط. كما أنها تحافظ على علاقاتها معنا ومع إسرائيل، وتتمتع أيضًا باتصالات جيدة جدًا مع حماس على المستوى الفلسطيني".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل "الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20231221/رام-الله-تود-التوصل-إلى-تفاهم-مع-حماس-ومنفتحة-على-الحوار-1084319533.html

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