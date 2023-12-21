https://sputnikarabic.ae/20231221/صحيفة-تكشف-عن-مصيبة-جديدة-للجيش-الأوكراني-1084320209.html

صحيفة تكشف عن "مصيبة" جديدة للجيش الأوكراني

صحيفة تكشف عن "مصيبة" جديدة للجيش الأوكراني

كشفت صحيفة ألمانية، صباح اليوم الخميس، عن وجود نقص وشواغر في الفرق الأوكرانية التي تتدرب في المراكز الألمانية للعمل على دبابات "ليوبارد2". 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T05:59+0000

2023-12-21T05:59+0000

2023-12-21T05:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وعلقت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تقريرها على تصريحات فلاديمير زيلينسكي، حول طلب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تعبئة ما يصل إلى نصف مليون أوكراني إضافي، بالقول إن هذه الكلمات في البداية تسببت في صدمة وجدل حول من سيتم استدعاؤه.وبحسب الصحيفة، تظهر مثل هذه التصريحات مدى "صعوبة الوضع بالنسبة لأوكرانيا"، بسبب حقيقة أن مشكلات التعبئة موجودة منذ فترة طويلة، مضيفة أنه على سبيل المثال مراكز التدريب على دبابات "ليوبارد 2" في ألمانيا نصفها شاغر.وتابعت الصحيفة أن ذلك يعني أنه في الوقت الحالي لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص، مشيرة إلى أنه إذا استمرت هذه الحرب لفترة أطول، فمن الطبيعي أن تسبب مشكلات. لأنه في النهاية، كل شيء يعتمد على عدد الجنود الموجودين على الأرض".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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