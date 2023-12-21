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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231221/صحيفة-تكشف-عن-مصيبة-جديدة-للجيش-الأوكراني-1084320209.html
صحيفة تكشف عن "مصيبة" جديدة للجيش الأوكراني
صحيفة تكشف عن "مصيبة" جديدة للجيش الأوكراني
كشفت صحيفة ألمانية، صباح اليوم الخميس، عن وجود نقص وشواغر في الفرق الأوكرانية التي تتدرب في المراكز الألمانية للعمل على دبابات "ليوبارد2". 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T05:59+0000
2023-12-21T05:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وعلقت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تقريرها على تصريحات فلاديمير زيلينسكي، حول طلب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تعبئة ما يصل إلى نصف مليون أوكراني إضافي، بالقول إن هذه الكلمات في البداية تسببت في صدمة وجدل حول من سيتم استدعاؤه.وبحسب الصحيفة، تظهر مثل هذه التصريحات مدى "صعوبة الوضع بالنسبة لأوكرانيا"، بسبب حقيقة أن مشكلات التعبئة موجودة منذ فترة طويلة، مضيفة أنه على سبيل المثال مراكز التدريب على دبابات "ليوبارد 2" في ألمانيا نصفها شاغر.وتابعت الصحيفة أن ذلك يعني أنه في الوقت الحالي لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص، مشيرة إلى أنه إذا استمرت هذه الحرب لفترة أطول، فمن الطبيعي أن تسبب مشكلات. لأنه في النهاية، كل شيء يعتمد على عدد الجنود الموجودين على الأرض".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مشاهد-اللحظات-الأخيرة-لدبابة-ليوبارد-بعد-تدميرها-بمسيرة-روسية-فيديو-1083646604.html
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العالم
العالم

صحيفة تكشف عن "مصيبة" جديدة للجيش الأوكراني

05:59 GMT 21.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
كشفت صحيفة ألمانية، صباح اليوم الخميس، عن وجود نقص وشواغر في الفرق الأوكرانية التي تتدرب في المراكز الألمانية للعمل على دبابات "ليوبارد2".
وعلقت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تقريرها على تصريحات فلاديمير زيلينسكي، حول طلب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تعبئة ما يصل إلى نصف مليون أوكراني إضافي، بالقول إن هذه الكلمات في البداية تسببت في صدمة وجدل حول من سيتم استدعاؤه.
وبحسب الصحيفة، تظهر مثل هذه التصريحات مدى "صعوبة الوضع بالنسبة لأوكرانيا"، بسبب حقيقة أن مشكلات التعبئة موجودة منذ فترة طويلة، مضيفة أنه على سبيل المثال مراكز التدريب على دبابات "ليوبارد 2" في ألمانيا نصفها شاغر.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد اللحظات الأخيرة لدبابة "ليوبارد" بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
1 ديسمبر, 09:12 GMT
وتابعت الصحيفة أن ذلك يعني أنه في الوقت الحالي لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص، مشيرة إلى أنه إذا استمرت هذه الحرب لفترة أطول، فمن الطبيعي أن تسبب مشكلات. لأنه في النهاية، كل شيء يعتمد على عدد الجنود الموجودين على الأرض".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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