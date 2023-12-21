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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231221/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-أهدافا-في-129-منطقة-وتسقط-29-مسيرة-أوكرانية-1084333215.html
طائرات تكتيكية روسية تدمر أهدافا في 129 منطقة وتسقط 29 مسيرة أوكرانية
طائرات تكتيكية روسية تدمر أهدافا في 129 منطقة وتسقط 29 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت أهدافا أوكرانية في 129 منطقة، وأسقطت 29 مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T13:50+0000
2023-12-21T14:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 129 منطقة".وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية 17 هجوما للقوات الأوكرانية، واستهدفت القوات الروسية، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 210 جنديا، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع من طراز "أس-90" بريطاني الصنع، و3 مدافع من طراز "أكاسيا"، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" ، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إي أن/تي بي كيو-37".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 65 جنديا، ودبابة، و3 سيارات، ومدفع من طراز "غياتسينت-إس"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وأوضح البيان أن على محور كوبيانسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 55 عسكرياً، وسيارتين، ومدفعي هاوتزر "دي-30".وأكد البيان أن على محور كراسني ليمان بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 190 جنديا، و3 مركبات قتال مشاة، ومدفع هاوتزر "دي 20".
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روسيا

طائرات تكتيكية روسية تدمر أهدافا في 129 منطقة وتسقط 29 مسيرة أوكرانية

13:50 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 21.12.2023)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت أهدافا أوكرانية في 129 منطقة، وأسقطت 29 مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 129 منطقة".
وأضاف البيان أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت 29 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه، ومقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى أربع صورايخ من طراز "هيمارس".
وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية 17 هجوما للقوات الأوكرانية، واستهدفت القوات الروسية، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 210 جنديا، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع من طراز "أس-90" بريطاني الصنع، و3 مدافع من طراز "أكاسيا"، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" ، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إي أن/تي بي كيو-37".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات مجموعة قوات "فوستوك"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية الآلية "72" و"79" المحمولة جوا التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 65 جنديا، ودبابة، و3 سيارات، ومدفع من طراز "غياتسينت-إس"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
وأوضح البيان أن على محور كوبيانسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 55 عسكرياً، وسيارتين، ومدفعي هاوتزر "دي-30".
وأكد البيان أن على محور كراسني ليمان بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 190 جنديا، و3 مركبات قتال مشاة، ومدفع هاوتزر "دي 20".
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