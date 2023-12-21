https://sputnikarabic.ae/20231221/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-أهدافا-في-129-منطقة-وتسقط-29-مسيرة-أوكرانية-1084333215.html

طائرات تكتيكية روسية تدمر أهدافا في 129 منطقة وتسقط 29 مسيرة أوكرانية

طائرات تكتيكية روسية تدمر أهدافا في 129 منطقة وتسقط 29 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت أهدافا أوكرانية في 129 منطقة، وأسقطت 29 مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية... 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T13:50+0000

2023-12-21T13:50+0000

2023-12-21T14:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103226/41/1032264140_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_28a038b68c9a1356263157243beccedb.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 129 منطقة".وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية 17 هجوما للقوات الأوكرانية، واستهدفت القوات الروسية، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 210 جنديا، و3 شاحنات صغيرة، ومدفع من طراز "أس-90" بريطاني الصنع، و3 مدافع من طراز "أكاسيا"، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" ، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إي أن/تي بي كيو-37".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 65 جنديا، ودبابة، و3 سيارات، ومدفع من طراز "غياتسينت-إس"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وأوضح البيان أن على محور كوبيانسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 55 عسكرياً، وسيارتين، ومدفعي هاوتزر "دي-30".وأكد البيان أن على محور كراسني ليمان بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 190 جنديا، و3 مركبات قتال مشاة، ومدفع هاوتزر "دي 20".

https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-أمريكي-أوكرانيا-مقبلة-على-عام-جديد-بائس-1084322214.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا