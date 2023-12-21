https://sputnikarabic.ae/20231221/طبيب-روسي-يؤثر-البقاء-في-قطاع-غزة-لعلاج-الجرحى-والتخفيف-من-آلامهم-ويوجه-نداء-استغاثة-1084326311.html

طبيب روسي يؤثر البقاء في قطاع غزة لعلاج الجرحى والتخفيف من آلامهم ويوجه نداء استغاثة

طبيب روسي يؤثر البقاء في قطاع غزة لعلاج الجرحى والتخفيف من آلامهم ويوجه نداء استغاثة

اختار الطبيب الروسي الفلسطيني الأصل، محمد كلوب، مسؤول ملف جراحة الأوعية الدموية في ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة، "الأوروبي" و"شهداء الأقصى" ومستشفى "ناصر"،... 21.12.2023, سبوتنيك عربي

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2023-12-21T11:29+0000

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وتحدث كلوب لوكالة "سبوتنيك" عن الأوضاع الصعبة التي مرت عليه وعائلته بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال: "لقد عاشت عائلتي الوضع الصعب بعد استهداف حي الرمال في غزة، وكنت وقتها أعمل في المشفى الأوروبي في خان يونس لعلاج الجرحى، وبعد اشتداد القصف، اضررت لنقل عائلتي التي تشردت بعد استهداف حي الرمال وتل الهوى، ومن ثم أرسلتهم إلى روسيا بعد 37 يوم من بدء الحرب، وبقيت أنا في قطاع غزة كي أساهم وأساعد في تضميد جراح الأطفال والنساء الذين يقعون ضحية في هذه الحرب، وقد فقدت جراء القصف الإسرائيلي أخي وأختي وابن أختي الذي بقي في العناية المركزة لتسعة أيام".وسابق الطبيب كلوب الزمن وهو يحاول التنقل بين أقسام مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط غزة، كي يساعد أكبر عدد ممكن الجرحى قبل أن ينتقل إلى مستشفى آخر، وبالرغم من سوء الوضع في القطاع على كافة المستويات يؤثر كلوب البقاء، ويصر على العمل بملف جراحة الأوعية الدموية في ثلاثة مستشفيات.وقال كلوب عن الوضع الصحي: "نحن نتعامل مع 6 أضعاف قدرة المشافي في الوضع الطبيعي، و70-65 % من الحالات التي نستقبلها من الأطفال، والوضع الصحي خطير للغاية، ويجب تقديم جميع المساعدات الطبية للمرضى المصابين، ومرضى العناية المركزة الذين يحتاجون للتحويل للخارج، ومرضى الغسيل الكلوي، ومرضى الأورام، فنحن نفقد الكثير من المرضى يوميا".وأضاف كلوب: "أنا بقيت هنا كفلسطيني وكإنسان روسي يعتز بجنسيته الروسية، وهناك واجبات إنسانية أمام العالم يجب القيام بها، وروسيا من أكثر الدول التي تقوم بهذه الواجبات الإنسانية تجاه الفلسطينيين".

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