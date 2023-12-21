https://sputnikarabic.ae/20231221/علماء-روس-ينجحون-في-تحويل-البطاطس-إلى-سلاح-لمكافحة-أمراض-مختلفة-1084340038.html
علماء روس ينجحون في تحويل البطاطس إلى سلاح لمكافحة أمراض مختلفة
علماء روس ينجحون في تحويل البطاطس إلى سلاح لمكافحة أمراض مختلفة
تمكن علماء من جامعة تيومين الطبية الروسية، بالتعاون مع فريق دولي، في إنجاز علمي مذهل، من تسخير البطاطس لإنشاء جسيمات الفضة النانوية، وهو نهج جديد يمكن أن يحدث... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T16:12+0000
2023-12-21T16:12+0000
2023-12-21T16:12+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الأخبار
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/15/1084340349_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_8fa4bb3fe7f76d5400d9e59fd370aa9a.jpg
وتكشف النتائج التي توصل إليها العلماء، والتي نشرت في مجلة "Heliyon"، أن هذه الجسيمات النانوية المشتقة من قشر البطاطس البيضاء، تظهر خصائص قوية مضادة للميكروبات والسامة للخلايا، مما يجعلها أداة واعدة في مكافحة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض المختلفة". وتكمن أهمية الجسيمات النانوية المعدنية، وخاصة الفضية، بأنها ذات سمعة جيدة في قطاعات متنوعة، مثل الإلكترونيات الدقيقة والطب الحيوي، ومع ذلك، فإن عمليات الإنتاج التقليدية، التي تتضمن في الغالب أساليب كيميائية وفيزيائية، ليست كثيفة الاستهلاك للطاقة ومكلفة فحسب، وإنما هي ضارة بالبيئة أيضا، الأمر الذي دقه الباحثين في جامعة تيومين إلى استكشاف التخليق الحيوي، وهو بديل أكثر فعالية من حيث التكلفة واستدامة بيئية، يتماشى مع التوجه العالمي نحو التقنيات الأكثر خضرة.وهنا، يوضح المؤلف المشارك في الدراسة، بيليرلي أفيرين تاجي كيزي، أن "هذه الطريقة لا تقوم فقط بتركيب جسيمات الفضة النانوية بشكل فعال، ولكنها تضمن أيضا امتلاكها للصفات الميكانيكية والهيكلية والعلاجية اللازمة".واختبرت الدراسة الجديدة، فعالية هذه الجسيمات النانوية بدقة، وأظهرت نتائج واعدة ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية، وكذلك المبيضات البيضاء، وهي الفطريات المسؤولة عن داء المبيضات، والعديد من أنواع العدوى المكتسبة من المستشفيات.علاوة على ذلك، يعتقد الباحثون في جامعة تيومين الروسية، أن تطبيقات هذه الجسيمات الفضية النانوية تمتد إلى ما هو أبعد من المجال الطبي، موضحين أن تكلفة إنتاجها المنخفضة وفعاليتها تتيح إمكانية استخدامها في الزراعة، وخاصة في حماية النباتات من الأمراض البكتيرية والفطرية.ولا تسلط هذه الدراسة الرائدة الضوء فقط على إمكانات النفايات الزراعية في الابتكار العلمي، بل تضع أيضا معيارا جديدا في إنتاج الجسيمات النانوية المستدامة والفعالة من حيث التكلفة، ما يمثل خطوة مهمة نحو الأمام في البحث عن تقنيات صديقة للبيئة، ويفتح عددا لا يحصى من الاحتمالات للتطبيقات المستقبلية في كل من الرعاية الصحية والزراعة.
https://sputnikarabic.ae/20230724/منها-البطاطس-3-عناصر-غريبة-جدا-لبناء-خرسانة-المريخ-1079351760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/15/1084340349_42:0:930:666_1920x0_80_0_0_032b17df01378848872b8786a6231033.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, منوعات, الأخبار, الصحة
علوم, منوعات, الأخبار, الصحة
علماء روس ينجحون في تحويل البطاطس إلى سلاح لمكافحة أمراض مختلفة
تمكن علماء من جامعة تيومين الطبية الروسية، بالتعاون مع فريق دولي، في إنجاز علمي مذهل، من تسخير البطاطس لإنشاء جسيمات الفضة النانوية، وهو نهج جديد يمكن أن يحدث ثورة في مجالات، بدءا من الطب إلى الزراعة.
وتكشف النتائج التي توصل إليها العلماء، والتي نشرت في مجلة
"Heliyon"، أن هذه الجسيمات النانوية المشتقة من قشر البطاطس البيضاء، تظهر خصائص قوية مضادة للميكروبات والسامة للخلايا، مما يجعلها أداة واعدة في مكافحة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض المختلفة".
وتكمن أهمية الجسيمات النانوية المعدنية، وخاصة الفضية، بأنها ذات سمعة جيدة في قطاعات متنوعة، مثل الإلكترونيات الدقيقة والطب الحيوي
، ومع ذلك، فإن عمليات الإنتاج التقليدية، التي تتضمن في الغالب أساليب كيميائية وفيزيائية، ليست كثيفة الاستهلاك للطاقة ومكلفة فحسب، وإنما هي ضارة بالبيئة أيضا، الأمر الذي دقه الباحثين في جامعة تيومين إلى استكشاف التخليق الحيوي، وهو بديل أكثر فعالية من حيث التكلفة واستدامة بيئية، يتماشى مع التوجه العالمي نحو التقنيات الأكثر خضرة.
وتستخدم عملية التخليق الحيوي الجديدة هذه، التي طورها فريق جامعة تيومين، بالتعاون مع علماء من أذربيجان والصين وتركيا، النشاء الموجود في قشر البطاطس البيضاء، وهو منتج ثانوي زراعي وفير، وغالبا ما يتم تجاهله.
وهنا، يوضح المؤلف المشارك في الدراسة، بيليرلي أفيرين تاجي كيزي، أن "هذه الطريقة لا تقوم فقط بتركيب جسيمات الفضة النانوية بشكل فعال، ولكنها تضمن أيضا امتلاكها للصفات الميكانيكية والهيكلية والعلاجية اللازمة".
واختبرت الدراسة الجديدة، فعالية هذه الجسيمات النانوية بدقة، وأظهرت نتائج واعدة ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية، وكذلك المبيضات البيضاء، وهي الفطريات المسؤولة عن داء المبيضات، والعديد من أنواع العدوى المكتسبة من المستشفيات.
علاوة على ذلك، يعتقد الباحثون في جامعة تيومين الروسية، أن تطبيقات هذه الجسيمات الفضية النانوية تمتد إلى ما هو أبعد من المجال الطبي، موضحين أن تكلفة إنتاجها المنخفضة وفعاليتها تتيح إمكانية استخدامها في الزراعة، وخاصة في حماية النباتات من الأمراض البكتيرية
والفطرية.
ولا تسلط هذه الدراسة الرائدة الضوء فقط على إمكانات النفايات الزراعية في الابتكار العلمي، بل تضع أيضا معيارا جديدا في إنتاج الجسيمات النانوية المستدامة والفعالة من حيث التكلفة، ما يمثل خطوة مهمة نحو الأمام في البحث عن تقنيات صديقة للبيئة، ويفتح عددا لا يحصى من الاحتمالات للتطبيقات المستقبلية في كل من الرعاية الصحية والزراعة.