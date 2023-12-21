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قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بالعاصمة التشيكية براغ... فيديو
قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بالعاصمة التشيكية براغ... فيديو
أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم الخميس، وقوع قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار داخل جامعة في منطقة جان بالاتش في العاصمة براغ. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T15:41+0000
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وقالت الشرطة في بيان: "نحن نستجيب حاليًا لحادث إطلاق نار تم الإبلاغ عنه في كلية الفنون بجامعة تشارلز الواقعة وسط العاصمة براغ".وأضافت الشرطة التشيكية: "في الوقت الحالي، جميع قوات الشرطة تتواجد في مكان الحادث".وأشارت إلى أنه "بناء على المعلومات الأولية، هناك ضحايا في مكان الحادث"، مشيرةً إلى أن "قوات الأمن أغلقت المنطقة وفرضت طوقًا أمنيًا".وأكدت الشرطة أنه "تم تحييد مطلق النار".وأوضحت أنه "تم إخلاء مبنى الكلية بالكامل"، مؤكدة أن "هناك جثث عدة وعشرات الجرحى".
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بالعاصمة التشيكية براغ... فيديو

15:41 GMT 21.12.2023
© AP Photo / Petr David Josekالشرطة التشيكية
الشرطة التشيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
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أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم الخميس، وقوع قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار داخل جامعة في منطقة جان بالاتش في العاصمة براغ.
وقالت الشرطة في بيان: "نحن نستجيب حاليًا لحادث إطلاق نار تم الإبلاغ عنه في كلية الفنون بجامعة تشارلز الواقعة وسط العاصمة براغ".
وأضافت الشرطة التشيكية: "في الوقت الحالي، جميع قوات الشرطة تتواجد في مكان الحادث".
وأشارت إلى أنه "بناء على المعلومات الأولية، هناك ضحايا في مكان الحادث"، مشيرةً إلى أن "قوات الأمن أغلقت المنطقة وفرضت طوقًا أمنيًا".
وأكدت الشرطة أنه "تم تحييد مطلق النار".
وأوضحت أنه "تم إخلاء مبنى الكلية بالكامل"، مؤكدة أن "هناك جثث عدة وعشرات الجرحى".
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