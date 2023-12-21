قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بالعاصمة التشيكية براغ... فيديو
© AP Photo / Petr David Josekالشرطة التشيكية
© AP Photo / Petr David Josek
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أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم الخميس، وقوع قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار داخل جامعة في منطقة جان بالاتش في العاصمة براغ.
وقالت الشرطة في بيان: "نحن نستجيب حاليًا لحادث إطلاق نار تم الإبلاغ عنه في كلية الفنون بجامعة تشارلز الواقعة وسط العاصمة براغ".
Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023
وأضافت الشرطة التشيكية: "في الوقت الحالي، جميع قوات الشرطة تتواجد في مكان الحادث".
وأشارت إلى أنه "بناء على المعلومات الأولية، هناك ضحايا في مكان الحادث"، مشيرةً إلى أن "قوات الأمن أغلقت المنطقة وفرضت طوقًا أمنيًا".
⚡️ The shooting took place on the territory of Charles University in the center of #Prague#Czech Police say people have been killed and injured people. The exact number of victims and injured has not been specified.— NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2023
Reports suggest the incident occurred at Charles University… pic.twitter.com/q0stT7hm5C
وأكدت الشرطة أنه "تم تحييد مطلق النار".
وأوضحت أنه "تم إخلاء مبنى الكلية بالكامل"، مؤكدة أن "هناك جثث عدة وعشرات الجرحى".